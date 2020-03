Tempo růstu náboru zaměstnanců ve druhém čtvrtletí vzroste

Čeští zaměstnavatelé plánují i v druhém čtvrtletí roku nabírat nové zaměstnance, tempo růstu náboru bude proti předchozímu období vyšší. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 750 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky firma v úterý zveřejnila v tiskové zprávě. Průzkum se uskutečnil letos v lednu ještě před současnou panikou v souvislosti se šíření nákazy koronavirem v Evropě.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu osm procent zaměstnavatelů, naopak tři procenta očekávají snižování jejich počtu. Na 89 procent oslovených firem uvedlo, že během druhého čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus pět procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus dvě procenta.

"Nezaměstnanost v meziročním srovnání nadále klesá a vývoj trhu práce by měl být pozitivní ve všech hlavních zaměstnavatelských sektorech i v druhém čtvrtletí roku. Ve srovnání s nevídanou náborovou aktivitou firem, která se naplno projevila v polovině roku 2015 a trvala čtyři roky, jsou naše poslední tři kvartální výsledky měření nálady zaměstnavatelů výrazně nižší, nicméně stále pozitivní," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Nejoptimističtějšími sektory jsou podle ní stavebnictví a obchod, nejvíce nabírají zaměstnavatelé v Praze, a to především ti velcí. Na 16 procent z nich bude ve druhém čtvrtletí nabírat nové zaměstnance, dodala.

Zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci hlásí nejsilnější náborové prostředí s čistým indexem trhu práce plus 16 procent. Mikropodniky a střední podniky vykazují stabilní náborové aktivity s indexem plus čtyři procenta. Malé podniky očekávají stagnující náborové plány s indexem plus jedno procento.

Zaměstnavatelé ve všech odvětvích předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé ve stavebnictví s indexem plus 12 procent a velkoobchod a maloobchod s indexem plus devět procent. Ubytování a stravování očekává pozitivní náborové aktivity s indexem plus sedm procent. Nejslabší trh práce s indexem plus dvě procenta předpovídají zaměstnavatelé v těžbě nerostných surovin, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody a zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu.

Optimistická Praha

Ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější optimismus hlásí zaměstnavatelé v Praze s indexem plus sedm procent, následuje Morava s šesti procenty a Čechy se třemi procenty. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v Praze hlásí zlepšení náborového prostředí o čtyři procentní body. Index v Čechách a na Moravě zůstává relativně stabilní.

Zaměstnavatelé ve 42 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové aktivity pro druhé čtvrtletí posílily ve 23 ze 43 zemí a oblastí, oslabily v 11 a zůstaly beze změny v devíti. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je náborové prostředí příznivější v 14 zemích a oblastech, oslabilo ve 22 a zůstalo beze změny v sedmi. Nejsilnější trh práce očekávají zaměstnavatelé v Chorvatsku, Řecku, Japonsku a Tchaj-wanu, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Hongkong, Polsko a Jižní Afrika.