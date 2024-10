Tesco ČR za minulý účetní rok zvýšilo zisk více než třikrát na 421 milionů korun

Obchodní řetězec Tesco Stores ČR za účetní rok končící 29. února 2024 vykázal čistý zisk ve výši 421 milionů korun. Oproti předchozímu roku, kdy čistý zisk činil 113 milionů korun, to bylo více než trojnásobek. Tržby naopak klesly o asi 4,4 procenta na 43,7 miliardy korun. Tesco Stores ČR patří do britské skupiny Tesco PLC. Její součástí je také společnost Tesco Franchise Stores ČR provozující prodejny Žabka, která ve stejném finančním roce dosáhla čistého zisku 12,9 milionu korun po předchozí ztrátě 13,1 milionu korun. Tržby se snížily o zhruba 2,5 procenta na 1,55 miliardy korun. Vyplývá to z informací ve Sbírce listin.

Společnost Tesco Stores ve finanční zprávě uvádí, že v Česku provozuje 185 obchodů a 17 čerpacích stanic. Počet čerpacích stanic se meziročně nezměnil, v případě obchodů firma v minulé účetní uzávěrce hovořila o více než 180. Do sítě Žabka patří 119 prodejen, v předchozím roce jich bylo přes 120.

Ve finančním roce 2023/2024 řetězec Tesco Stores v Česku zaměstnával průměrně 6491 lidí, meziročně o 519 lidí méně. Na osobní náklady, které kromě mezd tvoří sociální odvody, zdravotní pojištění či benefity pracovníků, firma vynaložila 4,66 miliardy korun, což oproti minulému účetnímu roku představovalo mírný pokles z 4,67 miliardy korun.

Skupina Tesco PLC v Česku funguje od roku 1996. Na svém webu uvádí, že v uplynulém finančním roce navýšila tržby o 7,4 procenta na 61,5 miliardy liber (přibližně 1,9 bilionu korun). Kromě domovského Spojeného království a Česka působí také v Irsku, Slovensku a v Maďarsku. Celkem provozuje více než 4500 obchodů, z toho asi 3800 v Británii.

Největším řetězcem s potravinami je v Česku Lidl, který patří pod německou skupinu Schwarz. V účetním roce od 1. března 2022 do 28. února 2023 Lidl v Česku meziročně snížil čistý zisk o šest procent na 5,18 miliardy korun. Tržby společnosti naopak o deset procent vzrostly, činily 84,36 miliardy korun.