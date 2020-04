Tesco rozšiřuje možnosti pro nakupování potravin online

Ve čtvrtek obchodní řetězec Tesco rozšířil svou službu pro nakupování potravin a dalšího zboží přes internet i do těch částí České republiky, kde to zatím nebylo možné. Tesco Zásilka tak ušetří kupujícím nejen spoustu času i energie, ale zároveň výrazně snižuje riziko nákazy koronavirem při běžném nakupování.

Lidé tak mohou z bezpečí svého domova objednat balíček nezbytných potravin a základní drogerie. Tesco Zásilku jim následně doručí kurýr až ke dveřím. "Tesco Zásilka je určena především těm zákazníkům, pro které je nyní obtížné se dostat do obchodů a nakoupit si. Jsem potěšen, že budeme moci zákazníkům nabídnout tuto extra malou pomoc. Naši kolegové v obchodě, online službách a v dodavatelském řetězci pracují nepřetržitě, abychom dokázali zajistit potraviny všem zákazníkům v této mimořádné době, " popsal službu Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Tesco Zásilka je předem připravené balení sestavené z 24 trvanlivých potravin a základní drogerie, který by vám mělo být doručeno kurýrní přepravou nejpozději do tří pracovních dní. Zákazníci tak najdou v předem připravené zásilce například těstoviny, luštěniny, konzervy, mouku, trvanlivé mléko, paštiku, kávu, sušenky, toaletní papír či papírové kapesníky. Obsah každého balení je sestaven tak, aby 1-2 osobám zajistil základní potraviny na celý týden.

Balíček je možné pořídit za fixní cenu 749 korun včetně dopravy. Aby bylo možné zajistit co nejrychlejší dodání zásilky těm, kteří to opravdu potřebují, obsahuje každé balení stejné množství a stejný typ produktů. Zákazníci si nemohou jednotlivé položky v rámci zásilky měnit, vždy je nutné objednat celou zásilku. Objednávat lze jak přes webové rozhraní na počítači, tak přes mobilní aplikaci, a to vždy jednou za den.

Tesco Zásilka je doplňkovou online službou vedle již fungující služby Tesco online nákupy, která je nyní dostupná pro více než pět milionům zákazníků. Tesco v těchto dnech navýšilo kapacitu volných termínů pro doručování v rámci služby Tesco online nákupy o dvacet procent, přičemž další kapacity by měly přibýt v nadcházejících týdnech.