Tesla si ponechává časový plán rozšíření výroby v německém Grünheide otevřený

Americký výrobce elektromobilů Tesla nadále počítá s rozšíření své jediné evropské továrny v německém Grünheide, časový plán si ale ponechá otevřený. Na vině je především obtížná situace na trhu. Informuje o tom agentura DPA.

"Pevně věříme, že se trh zotaví. Je samozřejmě otázkou, jak rychle a kdy," řekl agentuře DPA ředitel závodu André Thierig. "Nebudeme ale investovat několik miliard do rozšíření továrny, aniž by byly zcela jasné signály, že si to trh vyžádá," zdůraznil. Závod stále jede na tři směny pět dní v týdnu, upřesnil Thierig, který v automobilovém průmyslu pracuje téměř 25 let.

Trh s elektromobily je ale v útlumu. Podle údajů Spolkového úřadu pro motorovou dopravu se v Německu za prvních šest měsíců letošního roku zaregistrovalo 184.125 nových elektromobilů, z toho 21.249 byly vozy Tesla. Stejné období loňského roku bylo lepší - tehdy bylo zaregistrováno 220.244 elektromobilů, včetně 36.384 vozů Tesla.

Společnost vedená miliardářem Elonem Muskem uzavřela druhé čtvrtletí za sebou s poklesem zisku, tentokrát o 45 procent na 1,48 miliardy dolarů (34,6 miliardy Kč). Tržby ale překvapivě vzrostly.

Tesla vyrábí elektromobily v braniborském Grünheide už více než dva roky. Podle údajů společnosti tam pracuje téměř 12.000 zaměstnanců. Automobilka plánuje zvýšit výrobu z odhadovaných 250.000 vozů na jeden milion vozů ročně. Kromě slabého trhu ale rozšíření závodu zdržují i protesty ekologických aktivistů.