Těžařský gigant Rio Tinto jedná o převzetí těžaře lithia Arcadium Lithium. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Finanční podrobnosti nebyly zveřejněny, podle agentury Reuters by ale nabídka mohla firmu Arcadium ocenit na čtyři až šest miliard USD (92,5 miliardy až 138,7 miliardy Kč), možná i více. Pokud by se dohoda uskutečnila, stala by se firma Rio Tinto jedním z největších světových dodavatelů lithia, a to za společnostmi Albemarle a SQM.

Lithium je kov nezbytný pro přechod na takzvanou čistou energii, používá se hlavně v bateriích pro elektromobily a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů. Zpráva je dalším potvrzením toho, že velcí těžaři se vracejí k převzetím a významným investicím, a snaží se posílit nabídku kovů určených pro transformaci energetiky.

Jednání přichází po prudkém propadu cen lithia a měsících spekulací o možném obchodu. Rio Tinto však upozorňuje, že jednání jsou zatím nezávazná a že není jisté, zda se transakce nakonec uskuteční.

Propad cen lithia, částečně způsobený nadměrnou nabídkou v Číně, způsobil, že cena akcií firmy Arcadium se od ledna propadla o více než 50 procent. Tržní kapitalizace firmy se nyní pohybuje kolem 3,3 miliardy USD. To z firmy děla atraktivní cíl.

Očekává se, že poptávka po lithiu v tomto desetiletí prudce vzroste, zejména díky výrobě lithium-iontových baterií. Akcie firmy Arcadium reagovaly na dnešní zprávu růstem až o 50 procent, zatímco cena akcií Rio Tinto nepatrně klesla.

Firma Arcadium vznikla na začátku roku sloučením společností Allkem a Livent. Koupí firmy Arcadium by Rio Tinto získalo přístup k lithiovým dolům, zpracovatelským zařízením a ložiskům v Argentině, Austrálii, Kanadě a ve Spojených státech.

Akcie těžařů lithia v letošním roce klesají. Nadměrné dodávky a slabší poptávka od výrobců elektromobilů totiž snížily cenu kovu. Spotová cena uhličitanu lithného v Číně se dostala na vrchol v roce 2022, od té doby však o více než 85 procent klesla.