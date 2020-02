Topná sezona je stále v plném proudu. Jak ušetřit na topení a svícení?

Jak na efektivní spotřebu energie, která povede k co největší úspoře? Tuto otázku si zejména teď v zimě klade snad každá rodina. Hlavní topná sezona je stále v plném proudu, dny jsou krátké a lezavé, přirozeného světla je tak výrazně méně než v jiných ročních obdobích. Nad rozmary zimy vám pomůže vyzrát pár jednoduchých vychytávek jako topení s digitálním termostatem, tepelně spínané zásuvky nebo úsporné osvětlení se stmívačem. Díky nim si i z vašeho obydlí snadno vytvoříte úspornou domácnost.

Asi největším strašákem každé domácnosti jsou účty za "protopenou" energii. Řešení je však nasnadě - energii potřebnou pro topení můžete snížit díky použití digitálního termostatu. "Volitelné nastavení automaticky reguluje vytápění podle potřeby. Umožňuje nastavení týdenního plánu topení s několika teplotními programy. Pokud teplota klesne pod 0,5 °C, než je nastavený aktuální limit, topení se automaticky zapne a místnost vytopí na požadovanou teplotu," popisuje Marcela Bínová, specialistka pro oblasti topení v projektových marketech Hornbach.

Termostat je dobré používat i u podlahového vytápění. Speciálně navržený termostat pro ovládání elektrického podlahového vytápění hlídá teplotu podlahy nebo teplotu místnosti, zároveň umožňuje hlídat teplotu i obojího kombinovaně. Přístroj obsahuje prostorové a podlahové čidlo. Vnitřní čidlo snímá teplotu v místnosti a vnější čidlo hlídá maximální teplotu podlahy. Chytré termostaty se zároveň dají ovládat na dálku pomocí wi-fi připojení a bezplatné aplikace.

Tepelně spínané zásuvky

Ačkoli u nás nejsou zatím příliš známé, ve světě jsou hojně využívanou vychytávkou přinášející značnou energetickou úsporu. Systém tepelně spínaných zásuvek totiž dokáže automaticky regulovat připojené spotřebiče.

"U zákazníků je velmi oblíbený typ TS10. Hodí se pro automatické ovládání elektrických topných soustav, jakými jsou konvektory, přímotopy, elektrické topné žebříky nebo desky. Díky automatické teplotní regulaci můžete ušetřit až 30 procent energie. Kromě jednoduchého ovládání je výhodou TS10 nastavení až čtyř teplotních změn na den. Každý teplotní program je jiný a umožňuje tak efektivní vytápění různých částí interiéru," říká Marcela Bínová.

Úsporné osvětlení domácnosti

Když dobře vyberete světelný zdroj, ušetříte peníze. Proč? Nové technologie světelných zdrojů potřebují ke stejnému množství světla výrazně méně energie než běžná žárovka. Přitom si stále můžete dopřát veškeré vlastnosti klasické žárovky - vynikající kvalitu světla i okamžitý světelný výkon. Pomocí stmívače můžete navíc světlo regulovat.

Úspornou žárovku už ale nepoznáte podle údaje o počtu wattů. "Nové technologie jako LED a energeticky úsporné žárovky vyžadují pro vytvoření stejného množství světla mnohem méně energie, proto je důležitější sledovat také světelný tok - lumen. Ten uvádí svítivost žárovky. Poměr mezi světelným tokem, který žárovka vydává, a výkonem, který pro to potřebuje, se nazývá světelná účinnost. Ta je uváděna v lumenech na watt. Čím vyšší je poměr lumen/watt, tím úspornější je světelný zdroj. A na základě toho z poměru lumen/watt vyplývá také příslušná třída energetické účinnosti," vysvětluje Zlatko Slebodník, odborník z oddělení elektra v projektových marketech Hornbach.

Stmívatelnost žárovek

Pokud můžete, volte stmívatelné žárovky. Jak to funguje? Stmíváním žárovky se snižuje její výkon, čímž se zvýší úspora energie. Stmívač sám vyžaduje pouze velmi malé množství energie. Pozor, ne každá žárovka je však pro úpravu světlosti přes stmívač navržena. "Pro stmívání jsou všeobecně vhodné halogenové žárovky, ne už ale všechny LED a energeticky úsporné žárovky. Informace o této funkci uvádí přeškrtnutý, respektive nepřeškrtnutý symbol na obalu. Ideálním řešením je najít LED žárovku, která je sama o sobě úsporná, trvanlivá a ekologická, nabízí kvalitní světlo, a ještě navíc stmívatelností disponuje. Jde například o typ Philips A60 8,5W/E27 806lm 2700K nebo Philips svíčka 8W/E14 806lm 2700K," radí Slebodník.

Trendem v úspoře energie jsou i tzv. STEP-DIM žárovky, které lze stmívat stiskem klasického vypínače. Tento typ žárovky stačí pouze namontovat do běžné objímky. Běžný vypínač poté můžete použít jako stmívač, a to hned ve třech intenzitách - 15, 40 a 100 procent svitu. Kromě vyjmenovaných funkcí můžete vybírat žárovky i dle rozmanitých tvarů, které jsou mnohdy samy o sobě originálním interiérovým prvkem. "V naší nabídce je to například LED žárovka FLAIR Vintage, která je dostupná hned v několika zcela netradičních designech," doporučuje Zlatko Slebodník.