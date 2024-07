Továrny na munici a vojenskou techniku staví na Ukrajině Němci či Turci

Výběr informací o výstavbě zahraničních továren na munici a další vojenskou techniku na Ukrajině od zahájení ruské invaze (na Ukrajině vznikne nový závod na výrobu munice ve spolupráci s českou společností Sellier & Bellot):

- Ukrajina se od zahájení ruské invaze stala významným odbytištěm zejména pro německou zbrojovku Rheinmetall, která je největším výrobcem zbraní v Německu. Podle zástupců firmy by zbrojovka mohla dosáhnout na Ukrajině příjmů v řádu dvou až tří miliard eur (51 až 76 miliard korun). Firma letos v březnu oznámila úmysl na Ukrajině otevřít čtyři závody, kde by měla vyrábět dělostřelecké granáty i obrněné vozy, jejichž objednávky od Ukrajinců očekává. Podle agentury AFP už Rheinmetall, který také vyrábí tanky Leopard 2A, má jeden společný podnik na Ukrajině pro opravu vojenské techniky.

- Turecká zbrojovka Baykar staví poblíž Kyjeva továrnu, ve které přibližně 500 zaměstnanců bude vyrábět ročně kolem 120 dronů Bayraktar TB2 či TB3, řekl šéf firmy agentuře Reuters letos v únoru na zbrojním veletrhu v Rijádu. Po vpádu ruských vojsk se tyto drony staly jedním ze symbolů odporu Ukrajinců proti ruské agresi. Ukrajina koupila prvních šest dronů Bayraktar v roce 2018 a poprvé je nasadila do bojů v Donbasu na východě Ukrajiny v říjnu 2021, kdy dron zničil ruskou houfnici ostřelující ukrajinské síly. Dohodu o výrobě dronů na Ukrajině podepsaly obě země krátce před ruskou invazí v únoru 2022. Ukrajinská továrna by měla začít s výrobou v příštím roce.

- Německý výrobce dronů Quantum Systems, který dodává Kyjevu průzkumné drony Vector, otevřel letos v dubnu na Ukrajině svoji druhou továrnu a vývojové centrum na bezpilotní letouny. Firma plánuje v příštích dvou letech investovat do rozšíření výroby šest milionů eur a zvýšit výrobní kapacitu na 1000 dronů ročně. Do konce roku 2024 by firma měla dodat Kyjevu na 500 průzkumných dronů.

- První americkou společností, která bude vyrábět munici na Ukrajině, se stane firma Northrop Grumman, která patří mezi tři největší americké zbrojovky. Letos v červenci podepsala s ukrajinskou stranou dohodu o výrobě pokročilého střeliva střední ráže. Firma na Ukrajinu nepošle své zaměstnance, ale poskytne jí vybavení a školení pro instalaci montážní linky. Spolupráce by měla začít v nejbližší době.

- Ukrajinský premiér Denys Šmyhal na dnešní tiskové konferenci v Praze po druhých mezivládních konzultacích oznámil, že na Ukrajině vznikne nový závod na výrobu munice ve spolupráci s českou společností Sellier & Bellot. Český premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že zástupci českých a ukrajinských zbrojovek podepsali po jednání vlád smlouvy o přesunu výroby na Ukrajinu, jde o malorážkovou munici firmy Sellier & Bellot nebo pušky Bren 2 České zbrojovky. Sellier & Bellot dodá technologii pro výrobu střeliva na Ukrajině, sdělila v tiskové zprávě společnost Colt CZ, pod kterou výrobce malorážové munice spadá.