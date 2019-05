Transněfť se dohodl s ruskými těžaři na způsobu odškodnění

Ruský provozovatel ropovodů Transněfť se dohodl s ruskými ropnými firmami na možném způsobu jejich odškodnění kvůli znečištění ropy v ropovodu Družba. Uvedl to v rozhovoru s listem Kommersant viceprezident společnosti Sergej Andronov. Podrobnosti však zatím neposkytl.

"Spolu s ministerstvem pro energetiku jsme studovali otázku možné kompenzace (ruských) dodavatelů ropy. Téměř všichni ruští dodavatelé s návrhem souhlasili," řekl Andronov listu.

Vývoz ropy prostřednictvím ropovodu Družba a přístav Usť-Luga byl koncem minulého měsíce zastaven kvůli vysoké hladině organického chloridu v ropě, který může poškodit rafinerie. Podle Andronova byly znečištěny asi tři miliony tun ropy.

Na dotaz, zda jsou obchodníci a spotřebitelé připraveni případně koupit znečištěnou ropu se slevou, uvedl, že to není v kompetenci Transněfti, protože ropa přepravovaná ropovody jí nepatří.

O odškodnění se spekuluje již od okamžiku, kdy se problém objevil, zatím však stále není jasné, kdo bude chtít být odškodněn a jaká bude výše škod. Kommersant již dříve napsal, že nejjednodušší to bude s dodávkami z přístavu Usť-Luga. Tyto tankery převzali obchodníci a některé podle zdrojů listu byly prodány se slevou v průměru deset dolarů za barel. Většina této ropy má putovat do Číny, která má velké kapacity pro její skladování a její smíchání s čistou ropou, aby se hladina organických chloridů dostala na požadovanou úroveň.

Podle listu pokračují jednání o výši slevy u ropy, která měla být dodána ropovodem Družba. Kupci této ropy požadují slevy od ruských společností za kontaminovanou ropu až do výše dvaceti dolarů za barel. Rusko však zdůrazňuje, že bude kompenzovat jen spravedlivou úroveň výdajů vynaložených v souvislosti se situací, tedy náklady na skladování ropy, než se ji podaří smíchat s čistou, a případně na nákup ropy z jiných zdrojů, pokud bude dražší než uralská ropa. Nepřímé náklady související s odstavením rafinérií není ruská strana podle dohod povinná nahrazovat.

Chyba nebo sabotáž?

Otázkou stále zůstává náhrada za ztracený tranzit provozovateli ropovodů v Bělorusku a Polsku. Rusko je také připraveno zaplatit škody v běloruské rafinerii Mazyr způsobené používáním kontaminované ropy, ty zatím nebyly stanovené.

Kommersant se však domnívá, že obecně budou ztráty pro Transněfť relativně mírné ve srovnání se ztrátami na pověsti firmy a rozsahem krize. Pokud by sleva za znečištěnou ropu byla deset dolarů za barel, musela by Transněfť na odškodném vydat zhruba 315 milionů USD (7,3 miliardy korun). To odpovídá devíti procentům loňského čistého zisku firmy.

Podle dosavadních informací ruských vyšetřovatelů byla ropa znečištěna na uzlu v Samarské oblasti. Ropu do ropovodu dodala malá firma Něftěperevalka, která ji získává od čtyř malých producentů. Manažeři firem zřejmě kradli ropu a kvůli zakrytí krádeží se rozhodli koupit na trhu ropu s vysokým obsahem organických chloridů.

Kommersant však upozornil, že do ropovodu se dostalo jen 300 tun kontaminované ropy. Aby se dosáhlo daného znečištění, musela by koncentrace organických chloridů v této ropě činit 30 až 50 procent. Takové množství se však běžně nepoužívá a navíc je organický chlorid desetkrát dražší než ropa a jednodušší by bylo nahradit ukradenou ropu vodou. Mnoho odborníků i úředníků se tak domnívá, že to nebyla chyba, ale cílená sabotáž. Upozorňují, že byla vybrána látka, která má velký vliv na kvalitu, je obtížné ji z ropy vyčistit a při standardní kontrole se snadno neodhalí.