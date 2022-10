Tři čtvrtiny Čechů upřednostňují v obchodech bezhotovostní platby

Tři čtvrtiny Čechů upřednostňují při nákupech bezhotovostní platby. Dostupnost bezhotovostního placení pak považuje naprostá většina za dobrou, ukázal průzkum společnosti NMS Market Research pro Raiffeisenbank. Podle průzkumu Češi využívají bezhotovostní placení i u drobných transakcí do 200 korun.

Průzkum ukázal, že 30 procent dotázaných v obchodech platí výhradně bezhotovostně, dalších 46 procent většinou využívá bezhotovostní platby. Nejčastěji využívanou metodou platby jsou platební karty, průzkum ale ukázal i na využívání plateb mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami.

Dostupnost bezhotovostního placení hodnotí Češi jako dobrou, 94 procent dotázaných uvedlo, že takto nemají problém platit na všech nebo většině míst. Dvě třetiny Čechů využívají bezhotovostní platby i u částek nižších než 200 korun, 27 procent dotázaných i při platbách do 50 korun. Sedm procent účastníků průzkumu využívá platební karty pouze v případě, že celková cena nákupu přesáhne 1000 korun.

Průzkum ukázal i na rostoucí oblibu bezhotovostního placení na internetu, kde platbu pomocí karty nebo platební brány využívá zhruba polovina Čechů. Pro 24 procent je preferovaná platba na dobírku, což podle autorů průzkumu může souviset s obavami ze zneužití karty. Tyto obavy vyjadřují především členové nízkopříjmových domácností do 20 000 korun a osoby se základním vzděláním. Lidé ve věku do 35 let naopak strach ze zneužití své platební karty nemají.

Průzkum se uskutečnil v červnu 2022 na reprezentativním vzorku 1007 respondentů ve věku 18 až 65 let.