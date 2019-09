Trump zvažuje, že zruší registraci čínských akcií v USA

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že čínským firmám zruší povolení k obchodování na akciových trzích ve Spojených státech. Agentuře Reuters to řekl informovaný zdroj. Takový krok by byl radikální eskalací obchodního napětí mezi USA a Čínou. Akcie dotčených firem na burze v New Yorku po zprávě okamžitě zamířily dolů a stáhly s sebou celý trh.

Stažení akcií by bylo součástí širší snahy o omezení amerických investic v Číně, dodal zdroj. Potvrdil tak zprávu agentury Bloomberg, která krátce předtím vyvolala na finančních trzích šok. Akcie čínských firem Alibaba Group Holding, JD.com, Pinduoduo, Baidu, Vipshop Holdings, Baozun a IQIYI ztrácely od dvou do čtyř procent.

Podle vládních údajů z února se na amerických burzách Nasdaq a NYSE obchodují akcie 156 čínských firem. Je mezi nimi také nejméně 11 státních podniků.

Agentura Bloomberg upozornila, že zatím nebyl vypracován přesný mechanismus, který by stažení akcií čínských firem z amerických burz zajistil. Případný plán by musel schválit Trump, který ale dal jednání o této záležitosti zelenou.

Čína a USA spolu vedou už více než rok obchodní válku, v rámci které na sebe vzájemně uvalují cla. Spor obou zemí má negativní dopady na světovou ekonomiku a vyvolává obavy z recese globální ekonomiky. Washington se pomocí celních poplatků snaží přimět Peking ke změně obchodních praktik a ke snížení čínského přebytku v obchodování s USA.

Podle serveru televize CNBC by obchodní jednání mezi USA a Čínou mělo být obnoveno 10. října. Jeho cílem je ukončit obchodní válku.