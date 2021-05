Tržby e-shopů po otevření kamenných prodejen klesají prozatím pouze dočasně

Otevření kamenných obchodů a spuštění služeb je v České republice jedním z nejaktuálnějších témat. Zákazníci si během více než rok trvající pandemie zvykli nakupovat především na internetu. Návrat do kamenných obchodů však nebude tak masivní, jak by mnozí očekávali. Podle dosavadních statistik zůstane mnoho Čechů u nakupování na internetu již nastálo. Napovídají tomu tržby e-shopů, které v rámci dosavadních rozvolňování klesaly jen dočasně. I přes to, že růst tržeb e-shopů bude letos pravděpodobně o něco pomalejší než loni, očekává se, že by se letos mohl pohybovat okolo 20 %.

V případě, že bude pokračovat příznivý trend vývoje pandemie, dojde v České republice k otevření obchodů a služeb již v pondělí 10. května. Pro mnohé to bude znamenat nejen úlevu, ale i praktickou možnost vrátit se do běžného životního režimu. Kdo by ale čekal, že se situace vrátí do stejného stavu jako před pandemií, mýlil by se. Češi se od března roku 2020 naučili využívat e-shopy opravdu naplno.

Díky tomu se e-shopům začalo velmi výrazně dařit. Enormní nárůst zaznamenaly především největší e-shopy a rovněž e-shopy zavedených kamenných hráčů. "Co nejhladší propojení on-line a off-line kanálů bude v současné době pro prodejce extrémně důležité," říká Matěj Kapošváry, obchodní a marketingový ředitel společnosti Shopsys, která patří mezi přední hráče ve vývoji velkých e-shopů, a pokračuje: "Nakupující se chtějí v každém bodě své zákaznické cesty rozhodnout, v jakém kanálu chtějí se značkou interagovat. Spotřebitelské chování, kdy zákazníci během jednoho nákupu přeskakují mezi kanály dle aktuální situace a potřeb, je čím dál tím rozšířenější. Stále rostoucí možnost kombinovat způsob nákupu postupně ztenčuje už tak mizející hranici mezi nákupem on-line a off-line."

Skutečnost, že obliba nakupování na internetu roste, potvrzují i čísla. Podle společnosti Shopsys, která zkoumala tržby e-shopů v rozmezí jednoho týdne před a jednoho týdne po otevření kamenných prodejen, došlo při otevření obchodů na konci první vlny pandemie k poklesům tržeb e-shopů o 26 %. Tento propad byl zaznamenán ovšem pouze v prvních dnech po otevření obchodů. Hned následující týden se tržby elektronických obchodů vrátily do původního stavu. Obdobná situace nastala při rozvolnění na přelomu ledna a února letošního roku. Tržby e-shopů po otevření obchodů zprvu klesly o 35 %, nicméně obdobně jako v případě prvního otevření kamenných obchodů se vrátily do původního stavu a e-shopy "byly na svém".

Z dat dále vyplývá, že v segmentech, kde lze nákup odložit a lidé jej raději provádějí osobně, padají tržby e-shopům už v době, kdy se o otevření obchodů začíná mluvit. Naopak v segmentech, kde jsou zákazníci na on-line nákup již silně zvyklí, jako například v případě elektroniky, tržby klesají až blíže otevření kamenných obchodů.