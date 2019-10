Tržby Tatry za prvních devět měsíců přesáhly 3 miliardy korun

Pro společnost Tatra Trucks je rok 2019 velmi úspěšný. Za devět měsíců roku přesáhly tržby automobilky tři miliardy korun, EBITDA činí čtvrt miliardy Kč. Svůj podíl na tom mají významné domácí i zahraniční zakázky, které firma letos získala.

Velký projekt kopřivnická společnost plní pro jordánského zákazníka. Na základě již schválených objednávek Tatra Trucks postupně dodá přes 300 podvozků obchodní řady TATRA FORCE v provedení 4x4 v hodnotě přes 1 miliardu Kč s tím, že množství objednaných vozů se může ještě navýšit.

Důležitým obchodním partnerem pro kopřivnickou automobilku je i Brazílie, která je odběratelem produktů Tatra Trucks již několik let. Tatra Trucks letos navázala na loňské dodávky podvozků pro vojenské aplikace do Brazílie, která patří již několik let k tradičním odběratelům.

Letos česká společ nost získala zakázku na 56 kompletních podvozků ve variantách 4x4 a 6x6, což znamená navýšení o více než dvojnásobek oproti minulému roku. Pro Brazílii jsou určena i tři speciální vozidla modelové řady Tatra Terra s podvozkem v konfiguraci náprav 8x8, jež budou sloužit jako nosiče pontonových mostních souprav.

Významné projekty letos Tatra Trucks dojednala také s tradičním domácím zákazníkem - Ministerstvem obrany ČR. Na květnovém veletrhu IDET 2019 zástupci Ministerstva obrany ČR a Tatra Trucks podepsali smlouvu na dodávku 31 těžkých terénních nákladních vozidel Tatra Force pro přepravu kontejnerů v hodnotě přibližně 500 milionů korun.

V červnu tohoto roku pak Ministerstvo obrany podepsalo kontrakt na 62 obrněných vozidel Titus na podvozku Tatra, na jejichž výrobě se bude podílet Tatra Trucks, Tatra Defence Vehicle a také například firmy Retia a Eldis Pardubice rovněž spadající do struktu ry holdingu Czechoslovak Group.

V polovině srpna Ministerstvo obrany ČR podepsalo zakázku na celkem 71 nákladních vozidel Tatra za více než půl miliardy korun, které mají být dodány v příštích dvou letech. Jde o 37 těžkých automobilů modelové řady Tatra Force a 34 středních vozů modelové řady Tatra Tactic. Dalších 30 vozidel Tatra Force může armáda podle potřeby obdržet v období 2022 až 2024.