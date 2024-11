Turistů ve třetím čtvrtletí meziročně ubylo, tržby ve službách naopak stouply

V hotelech, penzionech a kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,7 milionu turistů, meziročně o procento méně. Bylo to poprvé po 13 kvartálech, kdy návštěvnost klesla. Naopak počet ubytovaných za celé období od začátku roku do konce září o necelá tři procenta vzrostl. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Tržby ve službách podle jeho zjištění ve třetím kvartále meziročně stouply o tři procenta. Analytici oslovení ČTK to považují spíše za zklamání.

Za první tři čtvrtletí letošního roku se v Česku ubytovalo 17,8 milionu hostů, meziročně o 2,8 procenta více. U domácích turistů činil pokles necelá dvě procenta, naopak cizinců přijelo do hromadných ubytovacích zařízení o 9,3 procenta více.

Stoupl i počet přenocování, a to o 1,2 procenta na 45,4 milionu nocí. Přesto nepřekonal období těsně před pandemií covidu. Propad statistici zaznamenali u cizinců, a to o 7,7 procenta. V případě hostů z Česka naopak počet přenocování proti roku 2019 stoupl o 5,4 procenta.

Ze zahraničních turistů měli největší podíl na návštěvnosti ČR i přenocování tradičně Němci, Slováci a Poláci. Do top desítky zemí z hlediska přenocování za první tři čtvrtletí patřili také turisté z USA, Británie, Itálie, Nizozemska, Španělska, Ukrajiny a Francie, uvedla Markéta Borovičková z oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí na ČSÚ. Podíl těchto deseti zemí na celkovém přenocování podle ní činil 66,5 procenta.

V samotném třetím čtvrtletí se v českých hotelech, penzionech a kempech ubytovalo 7,7 milionu turistů. Jednoprocentní meziroční úbytek představoval první pokles od druhého čtvrtletí 2021. Přes letní turistickou sezonu ubylo českých hostů, cizinců se ubytovalo víc.

Noclehů bylo od července do konce září 20,9 milionu, což oproti stejnému období minulého roku znamenalo pokles o 1,7 procenta. V průměru připadlo na jednoho hosta 2,7 přenocování. Zahraniční turisté strávili v zařízeních průměrně 2,4 noci, hosté z Česka 2,9 noci.

"Výsledky za třetí čtvrtletí potvrzují, že Česko je pro zahraniční turisty stále zajímavé a počet návštěvníků ze zahraničí stále roste. Bohužel mírně klesl počet Čechů," řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Pokud by domácích turistů ubývalo i nadále, systém podpory cestovního ruchu by se podle Prouzy měl možná změnit tak, aby na ně více cílil.

Nárůst zahraničních turistů představuje dobrou zprávu také podle ředitele státní agentury CzechTourism Františka Reismüllera. Na cestách cizinci utrácejí více než Češi, uvedl. "Plusem je také to, že tuzemsko objevují turisté ze vzdálených destinací. Nejvyšší meziroční nárůst, o 121 procent, jsme zaznamenali u cestovatelů z Číny," doplnil.

Ve třetím čtvrtletí se v Česku dařilo službám, tržby z nich meziročně stouply o tři procenta. Zvyšování tržeb navíc postupně zrychluje. V prvním čtvrtletí činilo podle revidovaných údajů jedno procento, ve druhém kvartálu už tržby stouply o 2,5 procenta.

K růstu tržeb ve třetím čtvrtletí podle statistiků nejvíce přispěly doprava a skladování. "Zvýšení tržeb bylo vykázáno ve všech dílčích ekonomických sekcích služeb kromě činností v oblasti nemovitostí a ubytování, stravování a pohostinství," uvedl vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ Tomáš Harák.

Výsledky služeb jsou podle analytika Banky Creditas Petra Dufka mírným zklamáním. "Asi nikoho při pohledu na české dálnice nepřekvapí, že hlavním motorem služeb je v meziročním vyjádření doprava a skladování v závěsu, následované IT službami. Naproti tomu meziroční útlum hlásí soustavně zdražující hotelnictví a gastronomické provozy," uvedl.

Podle Martina Gürtlera z Komerční banky výsledky potvrzují přetrvávající utlumený vývoj spotřebitelské poptávky. "Nic tedy prozatím nenaznačuje tomu, že by mělo v nejbližší době dojít k významnému zrychlení tempa růstu české ekonomiky. My za celý letošní rok odhadujeme její růst pouze o 0,8 procenta a v příštím roce mírné zrychlení na 1,5 procenta," dodal.