Tvrdý brexit postihne v ČR strojírenství i automobilový průmysl

Případný odchod Británie bez dohody (tzv. tvrdý brexit) by v České republice nejvíce postihl vedle automobilového průmyslu i strojírenství, konkrétně dovoz a vývoz reaktorů, kotlů a mechanických přístrojů. Výrazně by byl zasažený také obchod s elektronikou. V případě brexitu bez dohody by se totiž na dovoz zboží na straně EU i Británie začala aplikovat standardní dovozní cla a zvýšila by se administrativa spojená se zajišťováním celního odbavení a skládání celních záruk. Uvedené obory přitom tvoří největší objem obchodní výměny mezi Českem a Británií. Vyplývá to ze studie PwC, o které firma informovala v tiskové zprávě.

Britský premiér Boris Johnson chce zemi vyvést z EU letos k 31. říjnu. Hrozí, že odejde bez dohody, pokud Brusel nebude souhlasit s žádostí o změnu vyjednané smlouvy o odchodu. EU úpravy dohody odmítá. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR by české firmy kvůli brexitu bez dohody mohly přijít asi o 30 miliard korun. Další desítky miliard by ekonomika ČR ztratila kvůli nižším firemním investicím.

"Automobily tvoří největší objem dovozů i vývozů ve vztahu ke Spojenému království. Průměrná výše cla u osobních aut je deset procent. U většiny autodílů se clo pohybuje mezi třemi a 4,5 procenta. Druhým nejsilnějším odvětvím je strojírenství, konkrétně dovozci a vývozci reaktorů, kotlů a mechanických přístrojů s nejčastějším clem ve výši zhruba 5,5 procenta. Třetí nejobjemnější oblast je elektronika, u které se nejčastější sazba cla pohybuje okolo šesti procent," uvedl konzultanta PwC Česká republika v oblasti daní Aleš Reha.

Významným dopadem podle něj budou i velká zdržení na hranicích, která mohou ovlivnit plynulost výroby v několika týdnech či měsících po brexitu. "Zákazníci tedy mohou očekávat zpožďování dodávek," dodal.

Brexit by přitom podle studie mohl v Evropě způsobit podobné dopady, jakými aktuálně prochází americko-čínský obchod. Podle PwC dovoz zboží z Číny na americký trh poklesl ve srovnání s předchozím rokem přibližně o 15 procent. Studie zároveň uvádí, že pokles dovozu z Číny na druhé straně vytvořil příležitost pro jiné, když obchod s Bangladéšem, Indonésií, Malajsií, Jižní Koreou, Taiwanem, Thajskem a Vietnamem vzrostl o vice než 16 procent. "PwC upozorňuje, že podobné problémy čekají v případě tvrdého brexitu i Spojené království a české firmy, které na britském trhu obchodují," uvedla společnost.

Podle ekonoma společnosti PwC Mika Jakemana je obchodní válka mezi USA a Čínou důkazem nedokonalosti cel jakožto nástroje pro řešení obchodní nerovnováhy. "Pokud chcete řešit obchodní nerovnováhu, jsou dvoustranné tarify nedokonalým nástrojem. Nahrazením dovozu z jedné země jen vytváříte problém jinde. V důsledku americko-čínské celní války se dokonce Vietnam stal ve vztahu k USA konkurenceschopnějším než Čína," uvedl.

Podle studie je navíc alarmující, že k ochlazení ekonomiky dochází najednou na nejen na čínském, ale i evropském a americkém trhu. "V roce 2018 jsme byli svědky nejrychlejšího a nejvíce synchronního růstu od poslední globální finanční krize. Podobně jednotné je ale i zpomalování růstu. Spojené státy zatím těží z loňského jednorázového snížení daní. Čínská vláda ale postupně ochlazuje své hospodářství a zpomalily i ekonomické výsledky eurozóny," uvedl Jakeman.