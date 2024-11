Tykačova skupina Sev.en GI koupila dvě ocelárny Celsa v Británii a Skandinávii

Společnost Sev.en Global Investments (GI), která patří do české energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, kupuje od španělské firmy Celsa ocelárny ve Velké Británii a ve Skandinávii. Dvě ocelárny mají dohromady výrobní kapacitu dva miliony tun ocelářských produktů ročně. Dnes o tom informovala Sev.en Global Investments. Hodnotu transakce neuvedla.

"Snažíme se stále hledat nové investiční příležitosti po celém světě a jsem rád, že ocelářský průmysl je nyní součástí našeho hlavního portfolia. Obě ocelárny jsou technologicky unikátní svou schopností ekologické produkce oceli. Věříme, že se nám spolu s místními managementy a dalšími zainteresovanými stranami podaří je dále rozvíjet a využívat jejich dlouhodobou perspektivu," řekl výkonný ředitel společnosti Sev.en Global Investments Alan Svoboda. Ocelářství podle něj skupina vnímá jako klíčový obor pro svůj další růst.

V Británii převezme Sev.en GI společnost Celsa Steel UK. Ta provozuje ve velšském Cardiffu závody s roční výrobní kapacitou 1,2 milionu tun nízkoemisní stavební oceli z kovového šrotu. Továrna disponuje elektrickou obloukovou pecí. Skandinávská Celsa Nordic působí po celém regionu, tedy v Norsku, Švédsku, Finsku a Dánsku. Podle české skupiny přitom pokrývá celý potřebný výrobní řetězec ocelových produktů pro stavebnictví.

Dohromady mají obě firmy kolem 2700 zaměstnanců. Továrny vyrábějí primárně produkty pro stavebnictví, jako například stavební tyče, profily, sítě nebo dráty. Sev.en GI v nich bude držet plný podíl.

Skupina Sev.en Global Investments od předloňského roku řídí všechny dosud realizované zahraniční investice Sev.en Group. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví, jako například ocelářství, petrochemickou výrobu a další průmyslové sektory.

Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům, podle české mutace časopisu Forbes mu s majetkem 174 miliard korun patří čtvrté místo. Ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně. Prostřednictvím dalších firem skupuje Tykač akcie, například Monety nebo ČEZ. Angažuje se i v zahraničí. Před loňskými Vánoci se stal majitelem fotbalové Slavie Praha.