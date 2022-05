Tým Mattoni v čele s kapitánem Jiřím Prskavcem přispěl v rámci unikátního závodu The Battle of the Teams na výsadbu Maratónské aleje

Nedělní ráno 8. května na pražském Staroměstském náměstí oživil výstřel ze startovní pistole. Na maratonskou trať vedoucí skrze historické centrum Prahy se v závodě The Battle of the Teams vydalo přes osm tisíc běžců. Tým Mattoni pod vedením kapitána Jiřího Prskavce svým během podpořil největší českou ekologickou nadaci - Nadaci Partnerství.

Myšlenka závodu The Battle of the Teams je revoluční. Maraton byl vždy chápán jako individuální sport. To už neplatí. Běžci nebojují pouze o nejlepší osobní čas, ale také o nejlepší umístění týmu, za který soutěží. Letos se proti sobě postavilo šest týmů. Jedním z nich byl tým dlouholetého partnera série českých běžeckých závodů pod hlavičkou RunCzech - Mattoni. Minerální voda Mattoni s vyváženým poměrem vápníku, hořčíku a draslíku je tou nejlepší volbou nejen pro každý den, ale i pro přirozenou hydrataci a doplnění minerálů po sportovním výkonu. Proto je neodmyslitelně spjata s během již řadu let. A letos tomu není jinak.

Kapitánem týmu Mattoni byl zlatý medailista z loňských olympijských her, vodní slalomář Jiří Prskavec. "Firma Mattoni je mi velmi blízká. Pomohla mi v začátcích kariéry a postupem let jsme se poměrně pravidelně prolínali a potkávali. Takže jsem moc rád, že můžu být kapitánem právě jejich týmu. Navíc se mi moc líbí i projekt The Battle of the Teams. Podle mě jsou maratony primárně o tom, že se jednotliví závodníci vzájemně podporují a hecují. 90 % z běžců na velkých závodech neběží ani tak pro vítězství, ale pro dobrý pocit z toho, že překonali sami sebe. A The Battle of the Teams dal všem závodníkům společný cíl. Pro většinu běžců je navíc super už to, že jsou v jednom týmu s někým, kdo tu trať dokáže zaběhnout blízko dvou hodin, a oni mohou vytvářet výsledek týmu spolu s ním. Já osobně bych si maraton jednou moc rád zaběhl. Běh je jednou ze zásadních součástí mého tréninkového plánu, takže k tomu mám blízko. Zároveň se ale nemůžu takovým závodem "odrovnat" v sezoně a mimo ni zase neběhám tolik, takže bych na to neměl a byl bych se sebou nespokojený. Třeba až ukončím svoji kariéru, pořádně natrénuji a zaběhnu si maraton na svůj top výsledek. To by bylo super," popisuje zlatý kajakář. Kvůli účasti na českých nominačních závodech, kde si zajel pro 1. místo, se nemohl maratonského klání zúčastnit a osobně fandit svému týmu. Dorazil alespoň na večerní slavnostní vyhlášení a předal příspěvek týmu neziskové organizaci.

Každý ze soutěžících týmů v rámci závodu podpořil nadaci. Tým Mattoni přispěl 50 000 Kč Nadaci Partnerství, jež se věnuje hlavně zvládání dopadů klimatické krize. Darovaná částka poputuje na výsadbu stromů v projektu Maratonská alej. Jeho cílem je vysázet 4220 stromů pro zdravá města a krajinu - jeden za každých 10 metrů maratonské trati. V letošním roce, kdy uběhne 100 let od narození největšího českého běžce Emila Zátopka a 70 let od jeho trojnásobného zlatého výkonu na olympijských hrách v Helsinkách, chce nadace symbolickou alej dokončit. K tomu zbývá vysadit ještě 755 stromů.

I Mattoni se aktivně zajímá o životní prostředí a snaží se minimalizovat své dopady na něj. Proto je například část produktů značky Mattoni distribuována k zákazníkům po železnici. Dlouhodobě se společnost také zasazuje o zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky, který by napomohl nastartování cirkulární ekonomiky pro nápojové obaly. A v loňském roce uvedla na trh novinku - Mattoni v zálohovaných skleněných lahvích.