Udělala si zásoby kvůli brexitu. "Nevěřím, že se o mě vláda postará"

Letos v lednu se na stránkách zpravodajského serveru The Guardian objevila fotografie malého voříška jménem Charlie usazeného na hoře jídla. Psího jídla. Jeho zásoby pořídila Charlieho panička Helena - společně s potravinami a základními potřebami pro sebe, napsal nyní The Guardian, který se vypravil za dvěma ženami, jež se začátkem roku chystaly na předpokládaný březnový brexit.

V lednu Helena, která si nepřála zveřejnit své příjmení, uvedla: "Nevěřím, že se o mě vláda postará. A rozhodně nevěřím, že se postará o mého psa." Proto si jako záruku před možnými nedostatky v dodávkách zboží po britském odchodu z Evropské unie, k němuž mělo dojít 29. března, nakoupila tříměsíční zásoby jídla pro sebe - a roční zásoby pro Charlieho.

Byla v tomto ohledu velmi pečlivá. Vytvořila si seznam, na kterém barevně vyznačila to, co už nakoupila (toaletní papír, rajčata v plechovce), co už má objednané (strouhaný kokos) a co musí z hlediska užitečnosti ještě vyzkoušet (sušená směs na falafel). Pořizovala ale nejen jídlo - na seznamu byl i alkohol, psí laskominy a hračky, dokonce i make-up pro sebe.

Jak je na tom Helena nyní? Všechny položky z nákupního seznamu si pořídila a po 29. březnu bezpečně uložila. Při následných posunech termínu brexitu je nechala víceméně neporušené. I když se regály supermarketů zatím nevyprázdnily, stále si myslí, že pořízení zásob se vyplatilo.

"Přestala jsem cítit úzkost"

"Díky nim se cítím odolnější vůči tomu, co se děje. Nedělám si tak velké starosti, jaké bych si dělala bez nich. Vím, že mám pořád něco ve spíži - bez ohledu na to, co se stane, nebudu o hladu. Pomohlo mi to, i když k brexitu nedošlo," řekla Helena.

A jaký z toho všeho má pocit? "V tom brexitovém příběhu už bylo tolik zvratů a změn, že není možné předpovídat, co se stane," tvrdí. "Myslím, že teď to dospělo do fáze, kdy už se člověk ani nedokáže dál stresovat. Alespoň já už jsem přestala cítit tu úzkost, protože není k ničemu dobrá."

Ovšem z jedněch zásob přece jen trochu ubylo. "Upřímně řečeno, Charlieho zásoby se ztenčily, protože jsem byla trochu švorc, ale pořád mám dost na tři měsíce," řekla o něco tišším hlasem - zřejmě aby ji její psík neslyšel, napsal nyní The Guardian.

Další, kdo se v lednu připravoval na brexit, byla Jo Elgarfová, kterou děsí možnost odchodu Británie z EU bez dohody. Elgarfová se zásobila hlavně trvanlivými potravinami - její kuchyňské skříňky jsou napěchované těstovinami, rýží a sušeným mlékem. A tak, jak je počátkem roku pořídila, tam zůstávají.

Život dítěte v ohrožení

Ovšem její největší starostí není jídlo. Dcera Nora trpí mozkovou malformací zvanou polymikrogyrie. Bere spoustu léků, ale bez dvou z nich - Epilimu a Keppry - bude mít denně několik záchvatů, které ji mohou ohrožovat na životě. Tady už nejde o politiku, ale o život dítěte. Oba léky jsou totiž na předpis a dovážejí se z Evropy; jejich zásoby si nelze udělat.

Jo měla obavy, když byla u kormidla Theresa Mayová, ale nemyslela si, že by země odešla z EU bez dohody. Teď má mnohem větší strach z Borise Johnsona. "Jestli Boris vyhraje, může se stát cokoli," řekla. "Pokud neprosadí svou, mohou prostě odejít. A nebudou brát v úvahu ty nejzranitelnější. Neřeknou: 'Ale moment, co se stane s Norou?'"

Od ledna se nedočkala žádného ujištění - od lékařů, lékárníků ani vlády - že dodávky Nořiných léků budou pokračovat bez ohledu na cokoli. "Nikdo neví, jestli udělali dost pro to, aby zabránili jakýmkoli problémům," zlobí se.