Unie cestovního ruchu vítá rozhodnutí vlády o obnovení programu Antivirus B

Česká unie cestovního ruchu (ČUCR) vítá rozhodnutí vlády o obnovení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, konkrétně příspěvku B. Turismus je podle unie postaven na lidských zdrojích, proto je tento program důležitý. Bez něj by se nepodařilo nadále držet profesionály s dlouholetými zkušenostmi. V úterý to uvedl výkonný viceprezident ČUCR Jaromír Polášek.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza za zásadní považuje, že vláda pro využití dalších programů podpory přistoupila na limit třicetiprocentního propadu tržeb, původně navrhovala za vstupní podmínku pokles tržeb o 50 procent.

Schválení systému podpor znamená podle Poláška alespoň malou záruku stability v době, kdy v důsledku vyhlášených omezení ubývají klienti. "Současně jsou podnikatelé připraveni maximálně plnit nařízení tak, aby nedošlo k vypnutí celého cestovního ruchu," řekl. Kompenzace jsou podle Prouzy důležitou investicí do toho, aby firmy dokázaly po uklidnění situace znovu co nejrychleji fungovat a peníze za náhrady rychle vrátit do státního rozpočtu platbou daní.

Vláda v pondělí večer schválila v souvislosti se zpřísněním protiepidemických opatření několik programů náhrad. Domluvila se také na obnovení programu Antivirus B. Ministerstvo práce by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) mělo návrh připravit do příštího jednání kabinetu, pravděpodobně by to mělo zvládnout do konce týdne. Program by měl být podle Havlíčka vyhlášen plošně, čerpat ho bude možné zpětně od 1. listopadu, uvedl v pondělí.

Příspěvek Antivirus B dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun.

ČUCR minulý týden vyzvala vládu, aby kromě programu Antivirus znovu spustila také dotační titul COVID Nepokryté náklady. I na tom se kabinet v pondělí shodl, proti předchozímu období ale upravil podmínky. Nárok na podporu budou mít podnikatelé s propadem obratu alespoň 30 procent ve srovnání s rokem 2019. Stát jim poskytne příspěvek na 40 procent nepokrytých nákladů. Pomoc se bude týkat období od 1. listopadu. Podnikatelům bude znovu k dispozici i program COVID 2021 a kompenzační bonus.

Lidé, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19 nemají až na výjimky od pondělí přístup do stravovacích, ubytovacích a dalších služeb typu kadeřnictví nebo fitness centrum. Turismus tak o adventu podle ČUCR ztratí zhruba 2,9 milionu tuzemských návštěvníků.