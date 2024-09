ÚOHS povolil O2 převzít Nordic Telecom, stanovil ale podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil skupině PPF převzít prostřednictvím operátora O2 Czech Republic poskytovatele internetového připojení Nordic Telecom. Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže, musí O2 splnit stanovené podmínky. Týkají se i investic do rozvoje pokročilejší technologie. ÚOHS o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

Antimonopolní úřad zjistil, že spojení O2 s Nordic Telecom by ovlivnilo zejména trh maloobchodního přístupu k internetu v 243 městech a obcích, kde se činnost obou společností překrývá.

Skupina PPF se zavázala, že po dobu pěti let zachová současné velkoobchodní podmínky v problematických lokalitách, velkoobchodní služby bude nabízet za cenu ekonomicky odůvodněných nákladů a přiměřeného zisku. Kromě toho bude pět let investovat do rozvoje pokročilejší technologie ve své síti minimálně 240 milionů korun.

"Úřad posoudil navržené závazky za dostačující k odstranění závažných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na trhu maloobchodního přístupu k internetu v pevném místě v České republice a pod podmínkou splnění závazků spojení povolil," uvedl úřad v tiskové zprávě.

O2 je součástí skupiny PPF. Ve výroční zprávě za loňský rok uvádí, že je největším poskytovatelem internetu pro domácnosti a firmy a se službou O2 TV je největším provozovatelem internetového vysílání v Česku. V předchozích dvou letech činily výnosy okolo 35 miliard korun. V roce 2022 činil zisk téměř 20 miliard, loni výrazně poklesl na pět miliard.

Nordic Telecom Regional patří do skupiny Nordic Telecom Holding. Ta je českou akciovou společností, v níž drží 85 procent akcií firma Nordic Investors Group, zbylé akcie má skupina J&T. Na svém webu uvádí, že poskytuje služby více než 100.000 zákazníků. Podle poslední výroční zprávy za rok 2022 dosáhla tržeb zhruba 450 milionů korun, skončila však ve ztrátě 34 milionů.