USA vyšetřují kryptoměnové firmy kvůli možným pochybením

Americká obchodní komise FTC, která prověřuje obvinění z podvodného jednání, zahájila vyšetřování několika kryptoměnových firem kvůli možnému pochybení. Potvrdil to mluvčí FTC, odmítl však jmenovat firmy nebo přesně uvést, co způsobilo, že komise zahájila vyšetřování. List Financial Times současně napsal, že Británie dokončuje plány na regulaci kryptoměnového odvětví.

"Nemůžeme komentovat aktuální dění na trzích s kryptoměnami ani podrobnosti aktuálního vyšetřování, vyšetřujeme několik firem kvůli možnému pochybení týkajícího se digitálních aktiv," uvedl mluvčí FTC. Agentura Bloomberg uvedla, že vyšetřování souvisí s klamavou reklamou, což mluvčí nepotvrdil.

Krach firmy FTX v nedávné době vyvolal nové šokové vlny v odvětví kryptoměn. Hodnota hlavní měny bitcoin se letos prudce snížila, upozornila agentura Reuters.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nedávno zasáhla proti podpoře kryptoměn celebritami. Je mezi nimi i hvězda televizní reality show Kim Kardashianová, která podle obvinění na svém účtu na instagramu propagovala kryptoměnu, aniž by řádně zveřejnila, že za to dostala zaplaceno. SEC má předpisy nařizující zveřejňování informací od osob propagujících cenné papíry.

FTC také stíhala společnosti, které se prezentovaly jako firmy související s kryptoměnami, ale údajně jejich činnost byla podvodná.

Podle listu FT, který se odvolává na informované zdroje, britské ministerstvo financí dokončuje balíček regulačních opatření pro odvětví kryptoměn, včetně omezení zahraničních společností, které by chtěly prodávat kryptoměny v zemi, a omezení reklamy. Balíček by měl dát Úřadu pro finanční etiku (FCA) širší pravomoci k regulaci tohoto odvětví, včetně monitorování způsobu, jakým firmy fungují a propagují své produkty. Nové regulace jsou reakcí na otřesy na trhu po krachu kryptoměnové burzy FTX.