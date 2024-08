Úspěšné podniky mohou nabírat „sirotky“ po zombie firmách

Silné firmy hledají schopné lidi, firmy "na přístrojích" však šikovné lidi zbytečně blokují. Pracovní trh se ale podle expertů začíná pomalu plnit těmi, jejichž živořící zaměstnavatelé činnost přece jen ukončí. Jsou mezi nimi i velmi kvalitní zaměstnanci, kterým stojí za to hodit lano.

Termín "zombie firma" označuje dlouhodobě nefunkční společnost, která je při životě udržována úvěry, dotacemi a jinými formami podpory. Poznávacím znamením je obvykle to, že nedokáže splácet ani úroky ze svého dluhu, natož samotný dluh. Je závislá na levném financování, kdy jí banky raději poskytují velmi nízké úrokové sazby, než aby ji nechaly padnout a úvěr odepsaly. Tyto firmy technicky stagnují, neinvestují do inovací ani rozvoje. Výrazným negativem pro ekonomiku i konkurenční společnosti je vázání kapitálu a zdrojů vč. lidských, které jsou pro zombie firmy typické. Lovci hlav však v uplynulých měsících registrovali vyšší počet lidí, kteří byli ze zombie firem propuštěni. "Od začátku roku je patrný nárůst uchazečů, jimž zaměstnavatel zrušil provoz nebo zavřel firmu celou," říká headhunter Vladimír Kočí ze společnosti R4U. Trend může souviset s vývojem na západních trzích: podle deníku Financial Times vzrostl loni meziročně počet bankrotů v Německu o 25 procent. V USA se počet bankrotů navýšil po deseti letech poklesu meziročně o 30 procent. Podle informací Ministerstva průmyslu a obchodu u nás v roce 2022 ukončilo živnost celkem 77 218 podnikatelů. V roce 2023 už to bylo 273 110 podnikatelů, z toho fyzických osob 260 913 a právnických osob 12 197.

Mezi propuštěnými mohou být klenoty

Headhunter upozorňuje, že by bylo velkou chybou pohlížet na propuštěné ze zombie firem jako na méně schopné lidi. Silnější firmy, které se neustále potýkají s nedostatkem šikovných zaměstnanců, by proto měly právě nyní zbystřit. "Jedná se často o špičkové experty i manažery, s atraktivním vzděláním a praxí. IT specialisté, technici a další chronicky nedostatkové pozice. Pokud je perspektivní firma dokáže na trhu identifikovat a získat, může se personálně zabezpečit na dlouhé roky dopředu," vysvětluje Vladimír Kočí. Firmy by se tedy nyní měly podle doporučení lovce hlav otevřít lidem zvenku, investovat do změn a obnovit tým; i díky přílivu "sirotků" ze zombie firem je totiž z čeho vybírat.