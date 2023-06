V anketě Podcast roku uspěli i tvůrci z platformy Pickey

Podcasty jsou v České republice na vzestupu a jejich počty, stejně jako rostoucí zájem samotných posluchačů, neustále stoupají. I z tohoto důvodu se v pátém ročníků soutěže Podcast roku oproti minulým ročníkům rozšířily tematické kategorie, především pak ty autorské. Mezi oceněnými nechyběli ani tvůrci, jejichž díla mohou jejich příznivci sledovat na platformě Pickey. Nejvíce hlasů v kategorii Životní styl a zdraví získali Kryštof a Vojta z podcastu Brain We Are. Podcast Kecy a politika se umístil na druhém místě v kategorii Zpravodajství a publicistika. Druhé místo pak mezi vzdělávacími podcasty přiřkli hlasující Příběhu, který se opravdu stal autorky Markéty Lukáškové. Ta je také spoluautorkou podcastu Chumelenice, který vznikl letos v únoru a už byl nominován v kategorii Objev roku, o kterém rozhodovala odborná porota. Navíc od svých příznivců získal dostatek hlasů na bramborovou medaili v kategorii Zábava.

"Mám obrovskou radost, že mezi oceněnými vidím tolik tvůrců z naší platformy. Velikou radost mám z kluků z Brain We Are, kteří na naší platformě nově tvoří bonusový obsah a minikurzy pro své podporovatele. Stejně tak mě těší neutuchající podpora podcastu Kecy a politika, který byl mezi prvními z těch opravdu velkých podcastů, které nám dali svoji důvěru a jsem ráda, že je Pickey stále baví a pomáhá jejich obsah monetizovat," popisuje spoluzakladatelka platformy Pickey, Denisa Hrubešová.

Kryštof a Vojta se v rámci svého podcastu s názvem Brain We Are zabývají životním stylem, konkrétně je zajímá fungování mozku, který ovlivňuje všechny aspekty, chování a veškeré prožívání nejen vlastního těla, ale i světa kolem. Zaměřují se na paměť, soustředění, schopnost učit se, ale také regenerovat. Nezřídka se věnují emocím, nebo vztahům k sobě samým, či k jiným. Podcast ze světa zpravodajství a politiky od Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose s názvem Kecy a politika se zabývá současným děním na politické scéně pohledem dvou různých osobností. Je to nekorektní podcast, kde se podcasteři nebojí říct svůj názor. Byli mezi prvními velkými jmény, kteří se svým podcastem kvůli monetizaci a získání přímého kontaktu s publikem zamířili na Pickey. V anketě bodoval i podcast určený příznivcům vzdělávání od Markéty Lukáškové s názvem Příběh, který se opravdu stal. V něm se posluchači mohou dozvědět zajímavosti, které se v dějepise neučí. Autorka nabízí převyprávění skutečně zajímavých moderních historických příběhů.

Novinka letošního roku, podcast Chumelenice byla v anketě také vidět. Porota jej zařadila mezi nominanty na Objev roku. Posluchači pak poslali svými hlasy Chumelenici na čtvrté místo v kategorii Zábava. "Podle mě je čtvrté místo pro Chumelenici v této kategorii skvělý výsledek. Obzvlášť, když si uvědomíte, že Lucie a Markéta čtvrté místo obsadily jen s desítkami natočených dílů a několikaměsíční ne několikatýdenní historií. Holky totiž s Chumelenicí začaly letos v únoru. A celkem rychle se díky velké přízni posluchačů rozhodly svůj podcast monetizovat. Mám radost, že si vybraly právě Pickey, kde jejich podporovatelé najdou nezkrácenou verzi Chumelenice. Platforma Pickey totiž podporuje jak Lucii a Markétu, tak i další tvůrce nejrůznějších obsahů. Pomáháme jim z posluchačů tvořit komunitu - posluchače podcastů a odběratele textů a videí s jejich tvůrci totiž napřímo propojujeme," doplňuje Denisa Hrubešová, spoluzakladatelka platformy Pickey.

Chumelenice původně vznikla jako veřejná duševní hygiena, kde autorky řeší věci, které je vytáčí i těší. Nový díl vychází každý pátek a jeho obsah není politicky korektní.

Každý týden probírá Markéta a Lucie aktuální dění, řeší vztahy i osobní věci a komentují kauzy, které se jich netýkají, jen pouze dotýkají jako všech ostatních lidí. Na všechno mají svůj názor a pro rázné slovo nejdou daleko. "Bavíme se o politice, showbyznysu, vztazích, chlupech na bradě i Patrikovi Nacherovi. Takže je to o ničem, ale taky dost o všem," popisuje podcast, který má nyní zhruba 400 tisíc přehrání, jedna z jeho autorek Lucie Petráková.

Výsledky ankety Podcast roku byly vyhlášeny minulý týden v Radlické kulturní sportovně. O svých oblíbených podcastech v ní hlasovalo na 100 000 lidí. Počet hlasujících, stejně jako soutěžících a nově se objevujících podcastů, se každoročně zvyšuje, což dokládá rostoucí oblibu tohoto druhu tvorby v Česku.