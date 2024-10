V budované hale na brněnském výstavišti je již patrný obrys kluziště

Na stavbě multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště pracují dělníci od loňského září nepřetržitě, denně je tam kolem 200 lidí. Z téměř hotového prvního patra je již patrný obrys kluziště, představit si lze i místa, odkud budou fanoušci přihlížet hokeji nebo hudebním vystoupením. Příští rok halu zakryje střecha, jejíž ocelová konstrukce nyní vzniká vně arény.

Práce pokračují podle harmonogramu, se zimní pauzou se nepočítá, řekl dnes novinářům vedoucí projektu Petr Slezáček. Svůj budoucí stadion si prohlédli také hokejisté Komety, postup prací ocenil útočník Jakub Flek.

"V současnosti dokončujeme monolit prvního nadzemního podlaží a pracujeme na konstrukcích mezi prvním a třetím podlažím. V příštím roce přenese jeřáb konstrukci střechy, kterou nyní venku montujeme," popsal Slezáček ze společnosti Hochtief CZ, která je zhotovitelem. Podle něj pracují dělníci i přes víkend. "Až na noc jsme tady nonstop. Práce musíme zastavit jen v případě, že je velký vítr, což se stává ojediněle," dodal. Největší strategický projekt města má být hotový v roce 2026. Harmonogram stavbaři podle Slezáčka dodržují.

Při koncertech, kdy budou lidé i stát, jich hala pojme 13.300, u hokejových zápasů se počítá s 12.700 diváky. Celkem má stavba šest nadzemních podlaží. "První až páté patro je určené pro veřejnost s tím, že ve čtvrtém budou skyboxy. V šestém patře bude servisní část, boxy pro komentátory a podobně," uvedla obchodní manažerka městské firmy Arena Brno Petra Volejníková. Spodní část bude sloužit k zásobování, pro kuchyň nebo jako zázemí Komety.

Hokejisté si dnes stavbu prohlédli. "Těším se, až bude hotovo, a doufám, že si v hale zahraji. Myslím si, že si ji Brno zaslouží, je to hokejové město," řekl Flek. V hale, kde nyní hokejisté hrají, mu nic nechybí. "Jako hráči máme v Rondu vše, co ke své práci potřebujeme. Staré haly navíc mají takovou atmosféru. Novodobé a multifunkční jsou ale vždy krásné, a jak je všechno nové, tak je příjemnější. Věřím, že fanoušci zvládnou udělat atmosféru i v nové aréně," doplnil.

Podle majitele klubu Libora Zábranského se Kometa snaží hráčům a partnerům i v současné hale vytvořit co nejlepší podmínky. "S novou arénou se to ale nedá porovnat, zázemí tady bude fantastické. Mám teď 20 let výročí v Kometě, tak myslím, že těch 20 let stálo za to," řekl.

Hala má sloužit vedle sportu také koncertům nebo kongresům. Zatím jsou pevně daná mistrovství ve volejbale a házené, další akce zveřejní město v prvním čtvrtletí příštího roku. Hlavním manažerem je Jan Kostecký, jenž řídil provoz haly v ostravských Vítkovicích. Pokračuje i výběr poskytovatele gastronomických služeb, s nímž město plánuje uzavřít koncesi. Volejníková doufá, že se tak stane do konce roku.

Výstavba haly vyjde na čtyři miliardy korun, pozemky stály více než 152 milionů korun a přibližně 237 milionů korun stojí projekční práce, správce stavby a autorský dozor. Město dále počítá s náklady zhruba 470 milionů korun na vnitřní vybavení a udělalo si také rezervu ve výši 897 milionů. Na stavbu přispěla 300 miliony korun Národní sportovní agentura, 200 miliony Jihomoravský kraj a 1,95 miliardy korun pokryje úvěr od České spořitelny. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu.