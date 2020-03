V čele světových výrobců baletní obuvi stojí Rusko

Sergej Murza přejíždí naposledy po růžovém saténu baletní obuvi, kterou právě vyrobil. Je to rozhodující zkouška: střevíček musí držet na špičce sám a v rovnováze, píše agentura AFP.

Ruský rodinný podnik Griškových vznikal v době chaosu, který nastal při rozpadu Sovětského svazu. Nyní patří k hlavním světovým producentům taneční výbavy, zejména klasických baletních špiček, které se nosí na největších mezinárodních scénách.

Tento výrobek made in Russia je výjimkou, téměř anomálií. Rusko je totiž země známá spíše exportem zbraní a ropy a plynu než ručně vyrobených předmětů vysoké kvality.

Oproti svým konkurentům, jako je britský Freed nebo americký Gaynor Minden, těží ruská značka ze skvělé světové pověsti Rusů ve sféře klasického tance.

"V Rusku je nejvyšší úroveň klasického baletu," tvrdí jedenasedmdesátiletý Nikolaj Griško, který v roce 1988 podnik založil a od té doby jej vede. Jeho značka se od té doby zaměřila i na oblečení a obuv pro všechny druhy tance.

Griško zásobuje tanečníky, divadla a školy v Rusku, ale téměř 80 procent produkce je určeno na export, do Spojených států, kde se značka jmenuje Nikolay, do Japonska, ale také do Evropy, do Jižní Koreje a do Latinské Ameriky.

Firma dnes sídlí v prostorách bývalého moskevského závodu Srp a kladivo. Zrodila se v bouřlivých letech, kdy Sovětský svaz liberalizoval svou politiku a hospodářství ve jménu perestrojky svého posledního vůdce Michaila Gorbačova.

Než se Nikolaj Griško pustil do podnikání, byl diplomatem v Laosu a pak profesorem a na univerzitě přednášel kapitalistickou ekonomii.

"Moje žena byla tanečnice a já jsem tak věděl, co to jsou baletní špičky," říká.

V době, kdy začínal, měla významná divadla, jako je Velké divadlo v Moskvě, vlastní dílny na výrobu baletní obuvi. Ale ne nadlouho.

"Čerpal jsem z nejlepších tradic ruských špiček vyráběných od konce 19. století. Tato tradice přešla na divadelní dílny, které však se zánikem SSSR prakticky zmizely," dodává Griško, jenž je ukrajinského původu.

Dnes ve svých dílnách v Moskvě, v České republice a v Makedonii zaměstnává více než 500 lidí. V Rusku stojí Griškovy špičky v přepočtu asi 750 Kč. V Evropě to je dvojnásobek.

V moskevském podniku pracují v tichosti mistři obuvníci, aby měsíčně vyrobili 32 000 až 37 000 párů vysoce specializované obuvi s použitím výhradně přírodního materiálu.

Mezi nimi je asi 70 hluchých a nedoslýchavých, uvádí zástupkyně ředitele Irina Sobakinová, která si nemůže vynachválit zvýšenou citlivost jejich rukou.

Přímo v dílně šestapadesátiletá Olga Monachovová vzpomíná na objednávky na míru pro hvězdy ruského baletu Anastasiju Voločkovovou a Nikolaje Ciskaridzeho. Griško také uvádí, že vyráběl na objednávku legendární baletky Maji Plisecké.

A na jiném místě metropole osmadvacetiletá tanečnice Alexandra Kirčinová končí zkoušku obuta do špiček, které byly navrženy speciálně pro ni.

"Je to náš pracovní nástroj, nosíme je stále a je tedy důležité, aby nám dokonale padly. Dříve jsem tančila v plastových špičkách a měla jsem velké problémy s nohama," říká sólistka moskevského baletu.

Přední baletky mohou spotřebovat měsíčně až třicítku párů špiček, ale to představuje jen deset procent prodané taneční obuvi. Lví podíl na prodaných baletních botách mají taneční školy, kde začínají stále mladší a mladší děti.

Griško ale zmiňuje i nový typ zákaznice: dospělou ženu, která má dost nudného aerobiku a běžeckých pásů a objevuje balet.