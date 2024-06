V Evropě je v provozu 37 terminálů na LNG, Česko využívá nizozemský Eemshaven

Vybrané údaje o terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Evropě (v severoněmeckém Stade poblíž Hamburku začala výstavba nového pevninského terminálu pro zpracování a další transport LNG, ve kterém bude mít kapacitu i Česko):

- Řada evropských zemí, včetně České republiky, se od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 snaží diverzifikovat dodávky zemního plynu. Cílem Evropské unie je ukončit závislost na ruském plynu do roku 2027. Podle Evropské komise (EK) klesl podíl ruského plynu na dovozu této suroviny do EU ze 45 procent v roce 2021 na 24 procent v roce 2022 a na 15 procent v roce 2023.

- Unie chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, ruský plyn ve stále větší míře nahrazuje norský plyn a dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG). V roce 2023 se dovoz LNG podle amerického analytického institutu IEEFA podílel na evropské spotřebě plynu přibližně 37 procenty, zatímco v roce 2022 to bylo 34 procent a v roce 2021 pak 19 procent.

- Nejvíce LNG putuje do Evropy z USA (46 procent), následují Katar (12 procent), Rusko (11,7 procenta) a pak Alžírsko (5,6 procenta). Největšími dovozci LNG jsou podle údajů IEEFA Francie, Španělsko, Nizozemsko, Británie, Itálie a Turecko.

- Dodávky LNG si zajišťuje i Česká republika. Loni si polostátní energetická společnost ČEZ zajistila do roku 2027 dodávky plynu v terminálu na LNG v nizozemském Eemshavenu, který zahájil provoz v polovině září 2022. Tehdy šlo o první terminál na zkapalněný zemní plyn zprovozněný v Evropě od začátku války na Ukrajině. Vedle ČEZ si kapacity v terminálu zarezervovaly i další energetické podniky, jako je britský Shell nebo francouzská společnost Engie. Nedávno terminál odbavil stou loď s LNG, plyn pro Českou republiku jich dovezlo 37. Česko si tak od začátku zajistilo 3,4 miliardy metrů krychlových plynu, což je více než polovina tuzemské spotřeby za rok. Podle energetické skupiny ČEZ byl v dodávkách do terminálu vyloučen plyn z Ruska, většinu tvoří lodě z USA. Terminál tvoří dvě plavidla, Eemshaven LNG a Energos Igloo, která umožňují skladování a zpětné zplynování suroviny.

- Dnes začala v severoněmeckém Stade poblíž Hamburku výstavba nového pevninského terminálu na zpracování a další transport LNG, ve kterém bude mít Česko ve spolupráci se skupinou ČEZ od roku 2027 dlouhodobě pronajatou roční kapacitu dvou miliard metrů krychlových plynu. To by mělo podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely vystačit asi na čtvrtinu současné tuzemské roční spotřeby. Další dva dlouhodobé podíly v terminálu už získaly společnosti EnBW a SEFE, posledně jmenovaná je někdejší Gazprom Germania. Česku v roce 2027 skončí pronájem kapacity v terminálu v Eemshavenu.

- Podle amerického institutu IEEFA je v Evropě v provozu celkem 37 terminálů na LNG, dalších 17 je ve výstavbě nebo ve fázi plánování. Nejvíce jich je ve Španělsku, Itálii a ve Francii.

- Velký rozmach zažívá budování infrastruktury v Německu, kde nyní na objednávku státu fungují terminály na LNG v dolnosaském Wilhelmshavenu a v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku. V Lubminu v Meklenbursku-Předním Pomořansku vznikl také jeden čistě komerční terminál. Nyní se čeká na plné zprovoznění státem financovaného terminálu u ostrova Rujána v Baltském moři. Terminál v německém přístavu Stade by měl být prvním pozemní terminálem na LNG v Německu.

- LNG (liquified natural gas) je zkapalněný zemní plyn - na kapalinu se přeměňuje po zchlazení na minus 162 stupňů Celsia. Po vytěžení a zkapalnění se přepravuje buď po moři pomocí tankerů, nebo po železnici, na kratší vzdálenosti také nákladní přepravou. Zkapalněný plyn míří buď konečným zákazníkům, nebo do speciálních terminálů, kde se přečerpá do zásobníků, ze kterých se postupně odpařuje a dodává se jako klasický zemní plyn do plynovodního potrubí.

- LNG zaujímá asi 600krát menší objem než zemní plyn, což je jeho největší výhodou při skladování a dopravě. Pro srovnání - stlačený zemní plyn CNG má 200krát menší objem.

- LNG se dosud využíval hlavně v silniční dopravě, nejprve v 50. letech uplynulého století v bývalém Sovětském svazu jako palivo pro traktory. Pak se LNG začal v dopravě používat především pro dálkovou autobusovou a nákladní dopravu a také v lodní a v železniční dopravě.