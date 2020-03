V Kolumbii spolu podnikají bývalí povstalci a oběti jejich boje

Když loni v létě část bývalých povstalců z organizace Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) oznámila snahu obnovit ozbrojený boj proti vládě, vyvolalo to v zemi velké obavy. I proto se jeden z bývalých povstalců rozhodl založit projekt, v němž nyní spolupracují bývalí bojovníci i lidé přímo postižení ozbrojeným konfliktem, který sužoval Kolumbii do roku 2016 padesát let. Společně nyní prodávají různé značky kávy, piva i biopotravin, napsal server Infobae.

"Byla to doba velké beznaděje. Vše bylo v troskách, nikdo nevěděl, co bude dál, měli jsme i ekonomické potíže," vzpomínal bývalý člen FARC Julio Pulido na období po složení zbraní. "Tehdy mi došlo, že pravděpodobnost návratu některých k ozbrojenému boji je velká. Rozhodl jsem se proto, že jim ukážu jinou cestu," dodal Pulido.

A tak spolu se ženou, která byla 12 let členkou FARC a která si nepřála uvést své jméno, založil projekt nazvaný Amor a Tiempo (Zavčas a s láskou). Začínali se dvěma značkami piva, jednou kávou a uzenou vepřovou šunkou, které nabídli přes sociální síť Instagram. Během několika dní měli 300 sledujících a objednávky začaly narůstat. "Všechny nás to překvapilo, nevěřili jsme, že lidé budou kupovat zboží, o němž ví, že je vyrobili bývalí bojovníci FARC," vzpomněl Julio. Zpráva o úspěchu Juliova podnikání se brzy roznesla a lidé mu začali volat, zda by prodával i jejich výrobky.

"Zaměřili jsme se na potraviny a prodáváme je zejména na místním trhu, bez většího zisku a někdy i se ztrátou, ale chceme hlavně, aby náš projekt přispěl ke smíření ve společnosti," řekl Julio. "Prodejem těchto výrobků pomáháme rodinám bývalých bojovníků i rolníkům, kteří trpěli ozbrojeným konfliktem FARC s vládou," dodal.

V nabídce mají například pivo typu Belgian Pale Ale nazvané Cazique Icononzue, které vyrábí lidé přímo postižení ozbrojeným konfliktem. "Je to proces velkého odpuštění. Dcera majitele skoro ochrnula po zásahu kulkou při střetu vládních vojsk s povstalci," vypráví Julio Pulido.

Ke smíření v kolumbijské společnosti má pomoci i tradiční vývozní artikl země - káva. Kávovníky nahradily na některých polích koku. Pulidova firma prodává různé značky kávy, některé i do zahraničí. Už loni prodali první dodávku kávy vyráběné bývalými bojovníky FARC do Spojených států.

Pulido nabízí i kávu nazvanou Maru, kterou pojmenoval po svém otci Manuelovi Marulandovi jeho syn Rigo. Vyrábí ji v departamentu Meta bývalí bojovníci FARC, kteří se pěstování naučili od tamních farmářů. Výtěžkem z prodeje pomáhají rodinám bývalých povstalců i rolníků.

Jednou z nejoblíbenějších značek kávy byla pro svou karamelovo-čokoládovou chuť značka Paramillo, kterou vyráběli ve snaze přispět k usmíření v kolumbijské společnosti na farmě v Ituangu v departementu Antioquia. S pěstováním kávy v této oblasti ale museli skončit kvůli násilnostem, jichž se tam dopouštějí povstalci, kteří odmítli mírovou dohodu, drogový gang Klan ze zálivu (Clan del Golfo) a Gaitánova kolumbijská domobrana (AGC). Tyto skupiny v oblasti bojují o kontrolu nad územím a o ovládnutí obchodu s kokou, zlatem či dřevem.

K rozvoji podobných projektů pomohla kolumbijská vláda, která loni vyzvala státní správu k nakupování od firem, které pomáhají k začlenění bývalých povstalců do společnosti. A tak se začala i v kolumbijském parlamentu pít káva vyráběná bývalými povstalci a oběťmi jejich dřívějšího konfliktu s vládou.

V nabídce Juliovy firmy jsou i různé biopotraviny, na jejichž pěstování či výrobě se podílí bývalí povstalci a lidé, které někdejší ozbrojený konflikt osobně postihl. Pod značkou Sacha Inchi prodává bývalý člen FARC, který v této ozbrojené organizaci pracoval jako lékař, olej či ořechy pěstované v amazonském pralese. Obsahují vitamíny A a E či omega-3 mastné kyseliny, čímž se vyrovnají lístkům koky, doporučuje lékař FARC Wladislaw.

"Náš projekt je projektem vřelosti a lásky. Každému, kdo od nás nakupuje, připomínáme, že přispívá k míru. Jedna stálá zákaznice mi říká: ´vždycky, když si od vás koupím kávu, mám pocit, že pomáhám tomu, aby se nevrátila válka," řekl s radostí Julio.