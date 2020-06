V květnu se zvýšil počet bankrotů firem a podnikatelů i osobních úpadků

V květnu bylo v Česku vyhlášeno 49 bankrotů obchodních společností, o pět více než v dubnu. Rovněž byl vyhlášeno 619 bankrotů podnikatelů, o 17 více než v předchozím měsíci. V květnu bylo dále vyhlášeno 1458 osobních bankrotů, o 104 více než v dubnu. Dubnová čísla ale byla nejnižší od června 2019, tedy od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona. Zároveň bylo podáno 1215 návrhů na osobní bankrot, o 76 více než v předchozím měsíci. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Počet návrhů na bankrot obchodních společností klesl o 38 na 59. Byl nejnižší od začátku roku 2008, kdy začal platit současný insolvenční zákon. Počet návrhů na bankrot podnikatelů se meziměsíčně snížil o 20 na 494, byl tak nejnižší od května 2019.

"Nízký počet insolvenčních návrhů může souviset mimo jiné s připravovanou novelou insolvenčního zákona. Ta obsahuje mimo jiné odklad povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, možnost přerušit průběh oddlužení na nezbytně nutnou dobu a upravuje možnosti požádat o dočasné mimořádné moratorium, během něhož nelze vydat rozhodnutí o úpadku," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V květnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno ve zpracovatelském průmyslu (13), v profesních, vědeckých a technických činnostech a v obchodu (shodně osm bankrotů).

Co se týče krajů, bylo nejvíce bankrotů firem vyhlášeno v Praze (19) a v Jihomoravském kraji (10). Žádný bankrot nebyl vyhlášen v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Plzeňském kraji.

V květnu bylo nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno ve stavebnictví (142), v obchodu (132), v ubytování a stravování a také ve zpracovatelském průmyslu (shodně 73).

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo vyhlášeno v Jihomoravském kraji a v Ústeckém kraji (shodně 80). Nejméně bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (18) a v Královéhradeckém kraji (21).

Osobní bankroty

"Počet návrhů na osobní bankrot zůstal v květnu poměrně nízký a druhý měsíc v řadě byl nižší než počet vyhlášených osobních bankrotů. K tomu sice občas dochází, ale ne dva měsíce po sobě," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Ve druhé polovině roku lze podle ní očekávat jak růst počtu návrhů na osobní bankrot, tak i počtu osobních bankrotů.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Jihomoravském kraji (206), v Ústeckém kraji (191) a v Moravskoslezském kraji (176). Nejméně osobních bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (45) a na Vysočině (52).

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.