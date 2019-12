V německém skladu Amazonu se znovu stávkuje

Kolem 250 zaměstnanců logistického centra americké společnosti Amazon ve středoněmeckém Bad Hersfeldu zahájilo stávku. K protestu, který má podle odborového svazu Verdi trvat do soboty, by se mohlo během dne připojit dalších zhruba 250 pracovníků. Na zákazníky to ale podle Amazonu žádné dopady mít nebude, protože většina zaměstnanců dál pracuje. Celkem jich má Amazon v Bad Hersfeldu kolem 3500.

"(Odbory) Verdi chtějí využít dny s vysokými předvánočními tržbami k tomu, aby zvýšily tlak na kolektivní vyjednávání o mzdách v Amazonu," uvedl ve svém nedělním prohlášení odborový svaz. Konkrétně žádá zavedení tarifních platů nebo třeba čtyřnásobné zvýšení zvláštních vánočních odměn pro pracovníky skladů. Bonus je teď 400 eur.

V největším německém logistickém centru se proto má stávkovat celkem šest dnů. Podle Amazonu se výzva k protestům objevila také v logistických centrech v Lipsku a Koblenzi.

Zaměstnanci amerického internetového obchodu v Německu a dalších zemích stávkují za zlepšení pracovních podmínek opakovaně. Naposledy v Německu přestali na protest pracovat v listopadu během takzvaného černého pátku. Do stávky se zapojily stovky lidí. Amazon tvrdí, že v oblasti logistických center patří mezi nejlepší zaměstnavatele.