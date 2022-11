V Penny slavíme Štědrý den doma

I v letošním roce oslaví všichni zaměstnanci PENNY Štědrý den se svými nejbližšími. Ačkoliv zákon umožňuje mít 24. prosince dopoledne otevřeno, všechny prodejny PENNY zůstanou v tento sváteční den zavřené.

"Stejně jako v předešlých letech chceme, aby naše kolegyně a kolegové měli v nejvýznamnější den roku čas věnovat se tomu nejdůležitějšímu, co v našich životech máme, tedy svým rodinám a nejbližším. Dáváme přednost spokojenosti našich lidí před finančním benefitem, který by nám tržby v tento den přinesly. Rodina pro nás znamená víc než cokoliv jiného, protože každému z nás pomáhá vytvářet zázemí a je nám oporou," říká Radek Hovorka, jednatel PENNY, a dodává: "Současně touto formou chceme našim zaměstnancům poděkovat za práci v dnešní náročné době. Bez výjimky se všichni musí každý den musí vyrovnávat s náročnými úkoly, a to nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. To, co se v posledních letech děje okolo nás, se promítá do našich osobních životů, naší nálady, našeho rozpoložení a pocitů, a právě proto chceme, aby naši lidé měli čas strávit svátky se svými rodinami bez toho, aniž by museli myslet na pracovní povinnosti a užili si klidu a jistot, které rodina přináší."

Na Štědrý den tak více než 400 prodejen PENNY zůstane zavřených, což oceňuje i Renáta Buriánová, prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb: "V dnešní době, kdy se většina firem žene za maximálním ziskem, se jedná o ojedinělý krok, který PENNY dělá už několik let." Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR doplňuje: "Pro takřka sedm tisíc rodin to znamená, že mohou nejvýznamnější den v roce strávit se svými nejbližšími v kruhu rodinném. Stále je to v našem oboru ojedinělá forma poděkování, a i vzhledem k ekonomickým aspektům dnešní doby je toto rozhodnutí velmi cenné."

Současně všichni zaměstnanci dostanou jako poděkování dárkovou kartu PENNY v hodnotě 4 000 korun na nákup zboží v PENNY. Vzhledem k současné situaci se společnost rozhodla navýšit tuto částku oproti loňskému roku o dalších 500 korun. V průběhu 4. čtvrtletí rovněž zaměstnanci PENNY dostávají mimořádnou odměnu za odvedenou práci ve výši 4 % základní mzdy. Vedení společnosti se rozhodlo tímto krokem zohlednit zvyšování životních nákladů, ať již se jedná o nárůst cen energií nebo základního zboží.

Péče o zaměstnance je jedním z pilířů společenské odpovědnosti PENNY. Kromě plošných benefitů v podobě stravenek nebo týdne dovolené navíc, si mohou volit různé formy atraktivních benefitů v rámci cafeteria systému. Velký důraz klade společnost PENNY Market i na možnost skloubení práce a rodinného života, kdy umožňuje zaměstnávání na zkrácené úvazky či práci z domova.