V pražských Letňanech dnes začíná rybářský veletrh For Fishing, potrvá do neděle

S novými rybářskými trendy nebo různými rybolovnými technikami se mohou zájemci ode dneška seznámit na veletrhu For Fishing, jehož 15. ročník se do neděle koná na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech. Návštěvnici se mohou těšit také na známé rybáře, z Česka to bude Jakub Vágner, ze zahraničí Ali Hamidi nebo Alan Blair. Vyplývá to z informací na webuakce.

V halách dvě a čtyři budou k vidění všechny rybolovné techniky, hala tři pak bude věnována pouze lovu kaprů a hala pět technice přívlač. Návštěvníkům se v nich s návnadami, rybářským oblečením, loďmi nebo sonary představí více než 170 vystavovatelů z Česka i ze zahraničí. Kromě toho nabídnou také novinky z mořského rybolovu, rybářskou literaturu nebo produkty z ryb. Cestovní kanceláře pak seznámí s rybářskými zájezdy.

Ve všech dnech veletrhu jsou pro zájemce naplánované přednášky, například o muškaření v polských řekách od Filip Apjára či lovu halibutů v Norsku od Miroslava Vojtka, a další doprovodné akce. Připravená je také soutěž o echolot v hodnotě 34.000 korun nebo rybářský zájezd včetně funkčního oblečení pro dvě osoby za 200.000 korun.

Ode dneška do soboty je veletrh otevřen mezi 10:00 a 18:00, v neděli mezi 10:00 a 16:00. Základní vstupné na místě stojí 270 korun, děti do 140 centimetrů a držitelé průkazů ZTP či ZTP/P mají vstup zdarma.