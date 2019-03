Objem celosvětové těžby diamantů se v roce 2018 nepřiblížil předloňské hodnotě, která byla na čtyřletém maximu. Měl by však být kolem průměru za poslední dekádu. S poukazem na odhady experta Paula Zimniskyho to napsal odborný portál investingnews.com. V letošním roce očekává Zimnisky růst celosvětové poptávky po diamantových špercích o 3,5 procenta a dodávky do obchodů v podobném objemu, což by podle něho mohlo způsobit tlak na mírný růst cen diamantů. Pozitivní předpovědi se týkají tradičně i malého trhu s přírodně barevnými diamanty, který způsobují nedostatečné dodávky a rostoucí počet zájemců.

Ceny nezpracovaných diamantů v první polovině roku 2018 vzrostly o pět až šest procent. Druhou polovinu roku ale ovlivňovala nadměrná nabídka malých diamantů i malý spotřebitelský výkon indického a čínského trhu. Neuspokojivý vývoj cen nezpracovaných diamantů v posledních měsících roku byl ale podle Zimniskyho zapříčiněn spíše vinou dodavatelů než poklesem poptávky koncových spotřebitelů.

Aukční domy a těžaři mohli mít loni radost z prodejů velkých bezbarvých nezpracovaných diamantů i z prodejů vzácných přírodně barevných diamantů prvotřídní kvality. Stále vysoký zájem byl v roce 2018 o přírodně barevné diamanty, které bývají zasazovány do investičních šperků.

V roce 2018 se nejlépe vedlo růžovým a modrým diamantům. Modré kameny ale stále překonávají ostatní barvy, protože se na trh nedostávají skoro žádné nově vytěžené. V aukcích se prodávají pouze ty, které byly vytěženy již dříve a dosavadní vlastníci je chtějí prodat. "Procento, kterým za posledních pár let zhodnotily svoji cenu modré diamanty, se velmi těsně blíží dvojcifernému číslu," upozornil Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, který s diamanty na světových burzách obchoduje přes dvacet let. Také u českých investorů rostl podle něj v loňském roce zájem o barevné diamanty.

Loni rostl také zájem o zlato a stříbro. Celosvětová poptávka vzrostla podle Světové rady pro zlato o 4,4 procenta, na světě se ho prodalo 4345 tun. Důvodem jsou nákupy centrálních bank a vysoká poptávka drobných investorů. Mnozí se bojí příchodu světové ekonomické krize a nakupují zlaté cihly a mince.

Stejně tak rostl zájem o zlato v Česku, a to zhruba o čtyři procenta. "Letos čekáme ještě vyšší nárůst. Zájem roste i o stříbro. Poptávka po něm bude letos opět výrazně převyšovat nabídku, stříbro má tak velký potenciál dalšího růstu," odhadl analytik společnosti Golden Gate CZ Marek Brávník.