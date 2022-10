V září bylo v Česku vyhlášeno 53 firemních bankrotů, třetí nejnižší počet letos

V Česku bylo v září vyhlášeno 53 bankrotů společností, což bylo deset méně než v srpnu. Zároveň šlo o třetí nejnižší počet v tomto roce. Počet bankrotů podnikatelů v minulém měsíci proti srpnu klesl o 48 na 345. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Návrhů na bankrot firem bylo v září podáno 66, tedy o 27 méně než v srpnu. "Je pozitivní, že ačkoliv se ekonomika nenachází v nejlepší kondici, nedochází zatím k masivnímu bankrotování větších firem," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Zatímco loni od začátku roku do konce září podle ní zbankrotovalo 547 společností, letos to bylo 533.

Největší firmou v konkurzu byla v září společnost Plastic Parts &Technology s obratem mezi 200 až 300 miliony korun. "Zajímavé je, že podle posledních výkazů za rok 2019 společnost nevykazovala vážné problémy. Ty se podle exekucí začaly objevovat až na jaře 2022. Poslední dva roky je v mírné ztrátě také firma Jindřichohradecké místní dráhy s obratem mezi 100 až 200 miliony korun, která podala návrh na bankrot začátkem září," řekl vedoucí datového oddělení portálu Informaceofirmach.cz Jan Cikler.

Za uplynulý rok stoupl podle dat meziročně nejvíce počet bankrotů obchodních společností na Olomoucku. Druhý nejvyšší nárůst bankrotů firem zaznamenalo Zlínsko. Naopak výraznější pokles počtu bankrotů firem vykázalo Karlovarsko a Liberecko.

Z pohledu odvětví se za uplynulý rok nejvíce zvýšil počet bankrotů firem v zemědělství, lesnictví a rybářství a ve vzdělání, zdravotní a sociální péči. Naopak snížení počtu bankrotů zaznamenal obchod a odvětví nakládaní s nemovitostmi, vyplývá ze statistik.

U živnostníků počet návrhů na bankrot mírně stoupl o devět na 392. "Jak se zdá, živnostníci se se současnou obtížnou ekonomickou situací vyrovnávají až dosud poměrně dobře," dodala Kameníčková. Dokládá to podle ní fakt, že průměrný měsíční počet bankrotů živnostníků klesá již třetím rokem v řadě a zatímco v roce 2020 dosahoval hodnoty 608, letos to je už jen 438. Zatímco loni za prvních devět měsíců roku zbankrotovalo 4827 živnostníků, letos to bylo 3944.

Z dat za uplynulých dvanáct měsíců vyplývá, že živnostníků zkrachovalo méně ve všech krajích, s výjimkou Moravskoslezského, kde se však jejich počet meziročně prakticky nezměnil. Nejvyšší pokles, konkrétně o 28 procent, zaznamenalo Olomoucko. Na 10.000 živnostníků připadá nejvíce bankrotů na Ústecko (96,6) a nejméně na Prahu (30,6).

Jedinou oblastí, kde počet bankrotů živnostníků stoupl, bylo nakládání s nemovitostmi. Naopak nejvíce (o 87 procent) klesl v zemědělství, lesnictví a rybářství a o 62 procent ve zpracovatelském průmyslu.