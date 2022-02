Valentýn: Ženy se za posledních pět let zamilovaly do automobilů a jejich počet v českých autocentrech AAA AUTO roste

Svátek zamilovaných se netýká jen párů, ale i lásky k automobilům. Za posledních pět let přibylo v českých autocentrech 8,2 % zákaznic a tvoří tak již 31,4 % z celkového počtu fyzických osob, které si vůz u největšího středoevropského prodejce automobilů zakoupily v posledním roce. U mužů stále vévodí vozy kombi, u něžného pohlaví hatchbacky. U obou pohlaví ale roste nejvýrazněji zájem o variantu SUV, kterých si kupují v obou případech více než 20 %. Vyplynulo to z analýzy skupiny AURES Holdings, provozovatele sítí autocenter AAA AUTO.

Největší český prodejce ojetých vozidel AAA AUTO, který letos slaví 30 let své existence na českém trhu, sestavil statistiku porovnávající preference mužů a žen při koupi ojetého vozidla. Dlouhodobě převládají mezi jeho zákazníky muži, kterých vloni bylo 68,6 %. "Přestože muži jsou stále nejpočetnější skupinou našich zákazníků, pandemie přivedla do našich autocenter významné množství žen, které dříve o pořízení vozu ani neuvažovaly. Za posledních pět let jsme obsloužily o více než osm procent více žen. Ženy jsou při výběru pragmatičtější než muži, a přestože u velké části z nich hraje srdcovou roli barva, při výběru řeší skutečný užitek i cenu vozu daleko pečlivěji než muži," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně skupiny AURES Holdings, která sama dává u vozu přednost hlavně bezpečnostním prvkům a komfortu.

Ženy si z 60,4 % pořizují benzinové automobily a v průběhu posledních let se tento poměr v podstatě nezměnil. Naopak u mužů mírně vzrostl za posledních pět let zájem o benzínové vozy, které kupují z 51,6%. Mírně klesá jejich zájem o diesely (48,2 %). "Co se týče karoserie, tak u žen jasně zvítězila varianta hatchback, kterou si vybralo 37,8 % zákaznic. Za posledních pět let ale poptávka po tomto typu klesá, a naopak se zdvojnásobil zájem o SUV, které stejně jako u mužů tvoří přes dvacet procent poptávky," doplnila Topolová. U mužů vítězí již posledních pět let vozy kombi, které si jen vloni pořídilo 31,9 % z nich. Hatchbacky se drží stále na druhém místě (24,3 %). Pohon všech kol pak volilo 16,2 % mužů, v případě žen jen cca 11,4 %. 20 % žen a 23 % mužů nedá dopustit na automatickou převodovku.

U mužů vítězí dlouhodobě Škoda Octavia (11,9 %), Škoda Fabia (6,9 %) a Volkswagen Passat (4,4 %), u žen pak vloni těsně vyhrála Škoda Fabia (8,9 %), na druhém místě těsně zůstala Škoda Octavia (8,5 %) a na třetí pozici Volkswagen Passat (3,0 %). Za posledních pět let se u obou pohlaví změnily preference barev a při výběru se shodují. Nejčastěji volili mezi šedou (ženy 22,6 % / muži 25,0 %), bílou (ženy 18,5 % / muži 16,1 %) a černou (ženy 13,9 % / muži 15,8 %) barvou.