Vapování je nejoblíbenější alternativou ke klasickým cigaretám, potvrzuje pololetní zpráva British American Tobacco

Užívání elektronických cigaret je v současnosti globálně nejoblíbenější alternativou ke kouření. V pololetní zprávě to uvedla tabáková společnost British American Tobacco. V té uvádí, že její portfolio e-cigaret během prvních šesti měsíců letošního roku posílilo o bezmála 60 % ve výnosech, a to za současného zisku téměř milionu nových zákazníků. Tzv. vapování tak v současnosti globálně vládne tržnímu segmentu tzv. nových kategorií, které dále zahrnují zařízení na zahřívání tabáku gloTM s tabákovými náplněmi neoTM, či nikotinové sáčky VELO.

"V prvním pololetí jsme zaznamenali bezprecedentní růst ve výnosech i počtu zákazníků u všech produktů nových kategorií. Výnosy šly nahoru o více než polovinu a těší se teď oblibě 16,1 milionu zákazníků," komentuje výsledky Jack Bowles, výkonný ředitel BAT s tím, že vůbec největšími taháky jsou především elektronické cigarety Vuse, zařízení na zahřívání tabáku glo a nikotinové sáčky Velo.

Z pololetní zprávy dále vyplývá, že portfolio elektronických cigaret Vuse od British American Tobacco posilovalo na všech frontách. Za prvních šest měsíců roku 2021 výnosy vzrostly o 59 % a objem prodejů o 70 %. Výrobky si získaly bezmála milion nových příznivců, jejichž celkový počet se tak ustálil na 7,5 milionech.

Vuse je s 34% světovým podílem nyní vapovací jedničkou hned na několika klíčových trzích. Konkrétně, Kanadě, Francii, Velké Británii a Německu. Pozici lídra nadále posiluje i v USA, kde je k dnešku preferovanou volbou příznivců vapování už ve 22 státech federace. Vuse je jednoznačně nejsilnější značkou i v České republice.

"To, že se Vuse stal globální vapovací jedničkou nás velice těší. Je to totiž zároveň i potvrzení smysluplnosti naší kampaně A Better Tomorrow, v jejímž rámci uvádíme na trh nové inovativní produkty. Ty jsou budoucností nikotinového průmyslu," dodává Bowles s tím, že Vuse je přímým ztělesněním záměru kampaně. Už v květnu letošního roku totiž společnost oznámila, že Vuse se stala vůbec prvním uhlíkově neutrálním vapovacím zařízením na světě.

Kampaň A Better Tomorrow je dlouhodobým transformačním projektem BAT, která v rámci své korporátní filozofie klade důraz především na udržitelnost, enviromentální aspekty podnikání, využívání digitálních technologií a vývoj nových technologických a inovativních řešení. Dosažení celosvětového prvenství na trhu s elektronickými cigaretami je tudíž pro společnost důležitým milníkem v rámci této komplexní kampaně.