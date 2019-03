Ve stavebnictví bylo nejvíc pracovníků od roku 2013

Ve stavebních firmách v Česku pracovalo na konci loňského roku 374.801 zaměstnanců a živnostníků, meziročně o 0,9 procenta více. Je to největší počet od roku 2013. V porovnání se stejným obdobím předkrizového roku 2008 se jejich počet snížil o necelou desetinu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tato data úřad eviduje posledních 19 let.

České stavebnictví postihla krize v roce 2008 mnohem více než většinu ostatních oborů. Od roku 2008 obor klesal pět let za sebou. V letech 2014 a 2015 vzrostl o 4,3 procenta, respektive o 6,8 procenta. Bylo to způsobeno hlavně dočerpáváním evropských dotací z programového období 2007 až 2013. V roce 2016 stavebnictví kleslo o 5,6 procenta, předloni si připsalo 3,3 procenta. Největší odliv pracovníků nastal mezi lety 2012 a 2013, kdy sektor opustilo zhruba 16 tisíc lidí. Loni stavební produkce vzrostla o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003.

"Nárůst počtu zaměstnanců mohl být i vyšší vzhledem k razanci, s jakou loni stavebnictví rostlo. Avšak sektor, podobně jako průmysl, naráží na problém nedostatku kapacit. Navíc pokrizové oživení průmyslu začalo dříve než ve stavebnictví, takže průmysl do značné míry stavebnictví odčerpal vhodnou pracovní sílu, jež se může uplatnit v obou odvětvích," sdělil analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka je klesající počet pracovníků od roku 2008 logický. "Díky moderní technice lze dnes postavit zděný dům během půl roku. To bylo dříve nemyslitelné. Výrazná časová úspora umožňuje obhospodařit stejné množství stavebních zakázek s výrazně nižším počtem pracovníků než v minulosti," uvedl Křeček.

Do budoucna lze podle něj očekávat, že po odeznění boomu v pozemním stavitelství bude počet pracovníků v oboru dál klesat. Vzhledem k zanedbané dopravní infrastruktuře v Česku však lze očekávat rostoucí investiční aktivitu v rámci inženýrského stavitelství. "Výraznou brzdou jsou však povolovací řízení, která prodlužují start dostavby některých úseků dopravních komunikací," uvedl dále Křeček.

Průměrná mzda ve stavebnictví na konci roku meziročně vzrostla o 6,7 procenta na 29.394 korun. V porovnání s celorepublikovým průměrem byla o 13,1 procenta nižší.

"Výhodou stavebnictví jsou nízké kvalifikační nároky. Práce ve stavebnictví je však fyzicky náročná. Nábor nových pracovníků proto není jednoduchý a neobejde se bez růstu mzdových požadavků," doplnil Křeček.