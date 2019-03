Velká část německých firem není připravena na brexit

Téměř čtvrtina německých firem podnikajících v Británii přesune v případě brexitu bez dohody alespoň část své produkce z ostrovní země do Německa nebo jiného státu Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu britské obchodní komory v Německu a poradenské společnosti KPMG, který byl představen v Berlíně. Průzkum mezi firmami, které podnikají v obou zemích, také ukázal, že 47 procent společností se stále na vystoupení Británie z Evropské unie necítí připraveno.

"To je hrozivé číslo. Odráží ale nejistotu způsobenou tím, že ještě dnes jsou všechny možné scénáře na stole a pro firmy je těžké se na všechny možnosti připravit," uvedl Andreas Glunz z KPMG, který připomněl, že brexit se původně měl uskutečnit už tento pátek.

Ať už se nakonec vystoupení Británie z osmadvacítky uskuteční v jakékoliv podobě, očekává 84 procent z více než sta dotazovaných firem pokles ostrovní ekonomiky, s růstem jich počítá jen 11 procent. Drtivá většina společností - 93 procent - vychází z toho, že se brexit ve větší nebo menší míře dotkne i jich samotných. Nejčastěji se obávají dopadu na množství prodaných výrobků a služeb a také větší administrativní zátěže (v obou případech 47 procent).

V rámci příprav na brexit bez dohody počítá 35 procent firem s tím, že upraví své investiční plány, 19 procent s tím, že pozmění plány týkající se náboru zaměstnanců. Celých 13 procent společností by po brexitu bez dohody přesunulo nejméně část své obchodní činnosti z Británie do Německa, dalších deset procent do jiné země EU. "Nebyla přitom ani jedna firma, která by v takovém případě chtěla produkci přesunovat do Británie," poznamenal k výsledkům průzkumu z přelomu loňského a letošního roku Michael Schmidt z britské obchodní komory v Německu.

Brexit v jakékoliv podobě podle Schmidta poškodí vzájemné obchodní vztahy, jejichž objem se pohybuje kolem 180 miliard eur ročně. Cílem firem i politiků by teď mělo být alespoň omezit hospodářské škody. Ze strany politiky by k tomu podle něj přispělo především dlouhé přechodné období, v němž by společnosti měly čas se na změnu vzájemných vztahů připravit.