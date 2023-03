Vestbee spouští nový program na podporu startupů v oblasti čistých technologií

Platforma Vestbee spustila nedávno společně s dalšími partnery v oblasti průmyslu a předními investory speciální program Hello CleanTech. Ten se zaměřuje na podporu takových startupových společností, které vyvíjejí působivá technologická řešení, posunují sektor čistých technologií dopředu a současně mají reálný dopad na světovou energetiku.

Startupy vybrané do programu budou těžit z řady zajímavých příležitostí, a to včetně komerční spolupráce s lídry v oboru, profesionální podpory podnikatelských záměrů, dostupnosti potřebných technologií, fundraisingu prostřednictvím zkušených odborníků či přístupu k předním venture capital fondům.

Mezi partnery tohoto programu patří nejen společnost EIT InnoEnergy či další přední energetické korporace jako Tauron Polska Energia and Ciech, ale např. také evropský poskytovatel cloudových služeb OVHcloud i další investoři do startupových řešení - Neste Corporation, E44, Tangent Line, Doral Group Renewable Energy Resources. Všichni jsou ochotni navázat spolupráci s autory nejzajímavějších řešení, která budou v souladu s programovou politikou dané společnosti.

"Stanovení ambiciózních cílů je jedna věc a jejich plnění je věc druhá. Cesta k čistému průmyslu nebude jednoduchá. Může to trvat déle, než bychom si přáli, a po cestě určitě narazíme na překážky, které nyní nevidíme. Ne všechny nápady se ukážou jako úspěšné, ne všechny projekty se dočkají dokončení, ne všechny startupy přežijí... Naší úlohou je minimalizovat rizika a urychlit energetický přechod. Bez ohledu na to, jak těžké to může být. Umožňujeme to podporou nových technologií, které snižují náklady na energii, zvyšují efektivitu, snižují emise skleníkových plynů, vytvářejí nová pracovní místa a zvyšují konkurenceschopnost. Program Hello CleanTech chce oslovit inovátory zabývající se oblastmi souvisejícími s čistými technologiemi. Tam patří obnovitelná paliva, zelený vodík, dekarbonizace potravinového hodnotového řetězce, recyklace oběhového hospodářství či vývoj speciálních digitálních řešení. Vybrané společnosti získají značné výhody od společnosti InnoEnergy a dalších partnerů programu, a to včetně přístupu k financování, zapojení do pilotních průmyslových projektů či dokonce komercializace daných řešení," popisuje fungování projektu Marcin Wasilewski, generální ředitel EIT InnoEnergy Central Europe.

"Jsme nadšeni, že můžeme spustit program Hello CleanTech, a podporovat tak startupové společnosti vyvíjející inovativní řešení pro čisté energie s cílem urychlit přijetí udržitelných a čistých energetických řešení a tím přispět k zelenější a zdravější planetě. Zavázali jsme se poskytovat platformu pro startupy, kde mohou předvést své nápady, získat mentorství a vytvořit si přístup k síti odborníků a investorů. Naším posláním je podporovat růst odvětví čisté energie a připravit cestu pro udržitelnou budoucnost," dodává Ewa Chronowska, generální ředitelka Vestbee.

Čeká na vás jedinečná příležitost připojit se k síti zkušených lídrů v oboru, spolupracovat se špičkovými společnostmi a získat finanční prostředky

Hello CleanTech je jedinečná příležitost připojit se k síti zkušených lídrů v oboru, získat přístup k širokým možnostem financování od EIT InnoEnergy a Vestbee v rámci inovačních ekosystémů a v neposlední řadě možnost využít řadu speciálních nabídek. To znamená rychlou cestu k investičním možnostem od EIT InnoEnergy, zahrnuje komerční spolupráci s partnery programu a představení řadě fondů rizikového kapitálu, jako jsou Impact Ventures, Oxo, WEG, Iron Wolf Capital, Satus Ventures, Level2 Ventures, 212 či další. Kromě toho bude vybraným startupům poskytnuta technologická podpora k posílení jejich obchodních modelů a rozvoji správné vývojové infrastruktury, včetně potřebného testování a vylepšování navrhovaných řešení. Žadatelé budou mít navíc přístup k dalším finančním možnostem a investičním pobídkám určené pro startupové společnosti od partnerů programu v hodnotě přes 200 000 euro.

Jaké startupy se mohou přihlásit?

Hello CleanTech se věnuje podpoře rozvíjejících se společností s dopadem na vývoj řešení šetrných k životnímu prostředí. Přihlášky jsou otevřené pro všechny inovativní společnosti působící v následujících zelených technologických vertikálách: digitální řešení; bioenergie, obnovitelná paliva a biochemické suroviny pro teplo, energeticky náročná odvětví a těžko utlumitelnou dopravu; řešení pro zelený vodík a koncepty power-to-X; dekarbonizace potravinového hodnotového řetězce; recyklace pro oběhové hospodářství.

Jak se přihlásit?

Zájemci se mohou přihlásit do Hello CleanTech ZDE prostřednictvím platformy Vestbee nejpozději do 14. dubna 2023.

Pro více informací o program Hello CleanTech navštivte webové stránky:

https://www.vestbee.com/hello-cleantech