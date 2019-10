Většina dovozu bude při brexitu bez dohody bez cel

Británie představila změny v prozatímním celním režimu, který by vstoupil v platnost v případě odchodu země z Evropské unie bez dohody. Uvedla, že 88 procent dovozu by v rámci tohoto režimu nečelilo žádným clům.

"Britské podniky nebudou při dovozu do Británie u většiny zboží platit žádná cla, pokud opustíme EU bez dohody," napsala britská vláda ve své dnešní zprávě. "Bude to znamenat nižší ceny v obchodech," dodala.

Británie poprvé zveřejnila podobu prozatímního celního režimu letos v březnu před původně plánovaným termínem brexitu. Revidovaná verze mimo jiné snižuje cla na nákladní automobily a upravuje cla na bioethanol. Úpravy mají podle vlády zajistit hladké fungování dodavatelských řetězců a udržet spotřebitelské ceny na nízké úrovni.

Britský premiér Boris Johnson slíbil, že do konce října vyvede Británii z Evropské unie, a to v případě potřeby i bez dohody s EU. "Británie opustí EU 31. října a my spolupracujeme s podniky, abychom zajistili, že Británie bude od prvního dne připravena obchodovat," uvedl ministr pro mezinárodní obchod Conor Burns. "Náš prozatímní celní režim podpoří britskou ekonomiku jako celek, pomůže britským podnikům při obchodování a otevře příležitosti k dovozu nejlepšího zboží z celého světa za nejlepší ceny pro britské spotřebitele," dodal.