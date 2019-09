Většině firem případný plošný reverse charge nevadí

Více než třem pětinám firem nevadí záměr ministerstva financí zavést od července 2020 plošnou přenesenou daňovou povinnost, tzv. reverse charge. Zároveň se ale firmy vzhledem k plánované omezené platnosti opatření obávají zvýšené administrativy a výdajů za úpravu účetních systémů. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu Hospodářské komory ČR mezi 240 firmami.

Plošná přenesená daňová povinnost by měla v Česku platit od 1. července 2020 do 30. června 2022. Týkala by se všech dodání zboží a poskytnutí služeb bez ohledu na odvětví, pokud převýší jednotlivý prodej hodnotu 450 tisíc korun. Předtím ale ještě musí být přijata novela zákona o DPH a souhlasit s tím Rady EU. Ta by o tom měla rozhodovat nejpozději v říjnu.

Z ankety komory vyplynulo, že plošný reverse charge pro většinu firem nepředstavuje problém, protože buď již jsou na něj zvyklé, nebo se jich kvůli podlimitním cenám všech firemních prodejů týkat nebude. Pro ty firmy, které se nově budou muset tomuto režimu přizpůsobit, bude největším problémem, že se jim zvýší administrativní zátěž.

Firmy také upozornily, že budou muset upravit své účetní systémy. Ve velké většině odhadují náklady do 100 tisíc korun, malé firmy pak odhadují náklady zpravidla do 50 tisíc korun. Problém vidí firmy i v tom, že se po dvou letech budou muset vracet ke stávajícímu režimu.

Přenesená daňová povinnost je založena na principu, že v případě poskytnutí služeb nebo zboží nepřiznává DPH prodejce, ale odběratel. Prodejce vystaví daňový doklad, kde proti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH. Místo toho uvede, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel. Cílem opatření je zamezit podvodům a spekulacím v souvislosti s platbou DPH. Opatření se ale netýká koncových drobných spotřebitelů, ale je to opatření na úrovni plátců DPH, tedy firem a podnikatelů.

V současnosti je reverse charge uplatňována u telekomunikačních služeb na velkoobchodní úrovni nebo dodání plynu a elektřiny. Povinnost dále platí například na vybrané zemědělské plodiny, dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí, některých druhů odpadů, stavebních a montážních prací nebo u obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Dohromady má zkušenost s režimem přenesení daňové povinnosti podle komory 250 tisíc českých plátců DPH.