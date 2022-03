Vhodně zvolená strategie je u hypotéky nutností

Hypotéka je vždy běh na dlouhou trať a přípravy na ni není radno podceňovat. Základem je nechat si poradit od odborníka. Než se pak pustíte do samotného výběru hypotéky, připravte si společně s hypotečním specialistou vhodnou strategii, která povede k naplnění krátkodobých i dlouhodobých cílů.

Při výběru hypotéky má většina lidí poměrně jasnou představu o tom, jak vysokou částku potřebují od banky půjčit, kolik peněz mohou na pořízení vlastního bydlení vydat z vlastních úspor a kolik chtějí nebo mohou měsíčně splácet. U nabízených hypoték poté porovnávají výši aktuálních úrokových sazeb a pokouší se vybrat nejvhodnější dobu fixace. "Zkušený nezávislý hypoteční specialista nabízí mnohem více než jen sjednání hypotéky. Zájemcům o hypotéku musí především pomoci nastavit vhodnou strategii, která povede k naplnění krátkodobých i dlouhodobých cílů. Hypotéka je obvykle závazek na 20 až 30 let, a proto se nevyplatí plánovat pouze krátkodobě na nejbližší fixaci, ale dlouhodobě," upozorňuje Filip Křivánek, hypoteční specialista hyponamiru.cz.

Správný hypoteční specialista má spoustu dotazů

Slovo strategie může u některých evokovat něco složitého či zdlouhavého. Ve skutečnosti tomu tak ale není. S nalezením nejvýhodnější strategie vám zkušený hypoteční specialista rád pomůže. Hned na začátku se bude hodně ptát. Bude se snažit zjistit co nejvíce informací například o tom, k jakému účelu hypotéku využijete, co od ní přesně očekáváte, jak by ovlivnil váš rodinný rozpočet výraznější růst úrokových sazeb, zda neuvažujete o dřívějším splacení hypotéky a podobně.

"Při návrhu strategie je nutné vycházet z krátkodobých i dlouhodobých cílů zájemce o hypotéku. Konkrétním cílem může být například co nejrychlejší vyřízení hypotéky, využití časově omezené nabídky nízkého úroku, zafixování úrokové sazby na co nejdelší dobu, získání hypotéky u konkrétní banky, sjednání co nejnižší měsíční splátky, možnost pravidelně platit mimořádné splátky, možnost levně odejít z banky v době trvání fixace nebo mít více možností při čerpání úvěru. Cílů existuje celá řada," doplňuje Filip Křivánek. Zkušený hypoteční specialista musí umět klást správné otázky a společně se zájemcem o hypotéku na ně hledat odpovědi.

Máte na výběr několik návrhů řešení

Jakmile hypoteční specialista pozná vaše osobní cíle a motivace, může připravit návrh jedné nebo i více konkrétních strategií. Současně vytipuje nejvhodnější nabídky jednotlivých bank na trhu, propočítá jejich nákladovosti, porovná podmínky a představí plusy a mínusy jednotlivých řešení. "Strategii může připravit pouze hypoteční specialista, který má k dispozici nabídky většiny nebo všech bank na trhu. Z nabízených řešení je potřeba vybrat takové, která zájemci o hypotéku přináší nejvyšší užitek po celou dobu jejího splácení. Pokud je hlavním cílem například udržení co nejnižší úrokové sazby po celou dobu splácení hypotéky, je nutné navrhnout nejvhodnější dobu fixace, pohlídat vhodný okamžik pro refinancování úvěru a také řešit případné pokuty za předčasný odchod od banky," doplňuje Filip Křivánek.

Hypoteční specialista na celý život

Hypoteční specialista by měl být dlouhodobým partnerem a rádcem. I když se některá z nabízených hypoték může jevit nyní jako velmi výhodná, za 10 či 15 let už tomu tak být nemusí. "Vždy se snažte najít takového hypotečního specialistu, který vám je schopen poskytnout dlouhodobý servis. Jen tak získáte jistotu, že vám bude schopen poradit s hypotékou, pomáhat dosáhnout cíle zaplatit v čase co nejméně, zkrátit dobu splácení i poradit v mimořádných situacích, jako jsou krize, krachy bank a podobně," uzavírá Filip Křivánek.