Více než pět miliard uživatelů a padesát let užívání internetu, přesto se každý den dopouštíme školáckých chyb

Na světě je dnes již 5,16 miliardy uživatelů internetu, tedy 65 % z celkové populace. Jenom za posledních dvanáct měsíců přibylo 168 milionů nových mobilních uživatelů, kteří na internet zabrouzdali také. Držet krok v on-line prostředí ale není vůbec jednoduché - průzkumy ukazují, že se v něm neumíme pohybovat bezpečně.

Připojení k nezabezpečené síti

Došla vám v půlce měsíce mobilní data a vy se nutně potřebujete připojit v kavárně, hotelu nebo na nádraží? Odpovědět na e-mail skrze veřejnou síť se může zdát v tu chvíli jako to nejjednodušší a nejrychlejší řešení, nabízí ovšem také snadnou cestu pro kybernetické útočníky, kteří celkem snadno takovou síť umějí ovládnout. Podle průzkumu bezpečnostních sítí takto přemýšlí tři čtvrtiny Čechů z více než tisícovky oslovených. Dvě třetiny uživatelů pak veřejnou Wi-Fi používají právě k e-mailové komunikaci. A pokud nepatříte mezi ty, kteří mají v telefonu spolehlivé šifrování, útočník se může dostat nejenom k obsahu komunikace, ale například i k heslům. Proto příště raději zvažte, jestli skutečně jeden pracovní e-mail chvilku nepočká nebo zda si u svého operátora nezvýšit měsíční objem mobilních dat. Nejspolehlivější variantou, jak svůj telefon ochránit, je jeho zabezpečení rovnou na straně operátora. Například O2 svým zákazníkům nabízí za pár korun měsíčně službu O2 Security, která je ochrání před nejrůznějšími formami kybernetických útoků a podvodných stránek.

Doma je to jistota

A právě internet doma je pro většinu z nás samozřejmostí, což obnáší očekávání, že bude šlapat jako hodinky! Nikdo z nás se přeci nechce vracet o pár desítek let zpátky, kdy se stránka, seriál nebo hra načítaly dlouhé minuty. Chcete-li se tomu vyhnout, rozhodně zapomeňte na schovávání modemu na půdu nebo do skříňky. Čím víc překážek bude mít signál v cestě, tím horší připojení budete mít. V ideálním případě byste na modem měli vidět. To stejné platí i o jeho vzdálenosti s připojovaným zařízením. Čím dále budete, tím horší může připojení být.

Nejvhodnější internet na míru

Abyste svůj domácí internet využili naplno, je dobré si předem spočítat, kolik zařízení k němu připojíte, a pak oslovit poskytovatele v okolí. Ti vám nejlépe poradí, jakou technologii zvolit, abyste dosáhli co nejvyšší rychlosti. Třeba zjistíte, že u konkurence si budete moci užívat internet na úplně jiné úrovni. Bojíte se svého poskytovatele změnit? Podle ředitele fixních služeb v O2 Martina Čejky je tato obava velmi častým jevem. "Hodně lidí nemění svého poskytovatele ze zvyku a obavy, že to je složité, a když jim služba pak nebude vyhovovat, nebudou moci jen tak odejít. I proto nyní přicházíme s garancí vrácení peněz na 60 dnů od pořízení služby," vysvětluje Čejka.

Právě u O2 si můžete vybrat z nejmodernějších technologií internetu na doma - 5G Internet vzduchem, metalickou i optickou sítí. Jako zákazník navíc dostanete dva měsíce na to, abyste se přesvědčili o stabilitě, kapacitě, a především kvalitě připojení, a pokud byste v průběhu nebyli se službou spokojeni, budou vám vráceny veškeré poplatky.

Zapomeňte na hesla na papírku

Pokud máte vše výše zmíněné pod palcem a internet vám funguje bez problému, můžete si pogratulovat. Rozhodně to není v domácnostech pravidlem! A bohužel stejně tak je na tom i "vzorné" chování uživatelů v on-line prostoru. A teď nutně nemluvíme o pirátství a dark webech, ale pro někoho možná o banalitě, kterou jsou hesla. Mezi nejčastější bezpečnostní chyby na internetu totiž patří slabé heslo nebo použití toho stejného pro více služeb. Tím nejúčinnějším řešením, jak se vyhnout hrozbám, je vytvořit si silné heslo, které budete pravidelně měnit. Ideálně by mělo obsahovat 12 znaků a neměly by v něm být jakékoliv osobní údaje jako jsou jména dětí, datum narození nebo vaše adresa... Teď si možná říkáte, jak si asi všechna hesla máte pamatovat, když je musíte navíc čas od času měnit? Rozhodně nespoléhejte na lepící papírek v blízkosti počítače nebo váš diář. Jedná se o nebezpečnou, ale oblíbenou praktiku, která je velmi snadno zneužitelná. Prostředí hrozeb se neustále zintenzivňuje a zapisování jednoduchých hesel na papírek už není dostatečnou ochranou účtu! I přesto se téměř třetina uživatelů takové chyby dopouští.

Správce hesel

Pokud jste to ještě neudělali, zkuste raději vsadit na správce hesel! Aplikaci, která vám pomůže uložit a organizovat všechny vaše přihlašovací údaje. Ukládá je totiž do šifrované databáze, kterou otevřete jedním hlavním heslem nebo klíčem. Stačí si tak zapamatovat pouze jedno a budete mít váš online "svět zámků" jako na dlani.

Pár rad na závěr

Nepohlížejte na internetové hrozby jako na něco, co se vám stát nemůže. Kybernetičtí útočníci si mohou vybrat vás stejně tak jako někoho jiného. Proto neignorujte pravidelné aktualizace, nešetřete na antivirových softwarech a zvažte zabezpečení přímo od poskytovatele internetu nebo operátora. V neposlední řadě pak nenechávejte svůj notebook či počítač nikdy odemknutý! To stejné platí pro mobilní telefon.

Zajímavosti o Češích na internetu

• Internet využívá více než osm milionů Čechů

• 80 % internetových uživatelů si prohlíží internet z mobilního zařízení

• Nejčastěji navštěvovaným je obsah zpravodajství

• 99 % lidí ve věku 10-40 let je na internetu

• 990 minut stráví v průměru uživatelé na internetu za týden