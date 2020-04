Vinaři se obávají o letošní úrodu. Nebudou mít dostatek brigádníků

Pandemie koronaviru a s ní související opatření vlády mohu významně zkomplikovat práci na vinicích a citelně ohrozit průběh sklizně. Vyplývá to z ankety mezi členy Vinařské unie.

Vinaři, stejně jako zemědělci nebo ovocnáři, musí na některé práce využívat zahraniční pracovníky. "Jde například o takzvané zelené práce nebo sběr hroznů, na které se dlouhodobě nedaří získávat pracovníky z Česka. Pokud by nadále trvalo omezení mezinárodního cestování, byl by to pro vinaře zásadní problém," uvedl prezident unie Ondřej Beránek, ředitel skupiny Bohemia Sekt, největšího výrobce vín v ČR.

Zahraniční posily budou potřeba už v květnu. Vinaři proto doufají, že se brzy uvolní podmínky aspoň pro mezinárodní cesty. "Více lidí do vinohradů potřebujeme hlavně od května do července. Náhradu za zahraniční pracovníky bychom hledali jen stěží. Přestože na vinicích používáme moderní stroje, lidská práce je pro některé specifické činnosti zatím nenahraditelná," řekl ředitel Habánských sklepů Josef Svoboda.

"Problém bude i při sklizni ve vinicích, je to jediné období roku, kdy máme větší množství brigádníků, a to i ze zahraničí," uvedla ředitelka vinařství VÍNO BLATEL Iva Šantavá.

Podle členů unie trvá poptávka po víně v ČR i během nouzového stavu. Ne pro všechny vinaře je to ale dobrá zpráva, protože velmi záleží na tom, komu své produkty dodávali. "Negativní důsledky opatření nejcitelněji zasáhly ty, kteří svá vína prodávali prostřednictvím vinoték a restaurací. Ti hlásí pokles prodejů často až o 80 procent," uvedla Vinařská unie. Všichni vinaři také sčítají škody plynoucí ze zákazu pořádání degustací, koštů, promo akcí a slavnostních zahájení sezony, které firmy používají jako nástroj propagace.