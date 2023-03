Virtuální servery VPS a VDS za bezkonkurenční cenu

V posledních několika měsících rapidně stoupají ceny za různé IT služby, a to i v natolik specifické oblasti, jako je VPS hosting a cloudové úložiště. Jeden z předních poskytovatelů virtuálních privátních a dedikovaných serverů se však rozhodl jít proti tomuto proudu a výrazně zredukoval cenu všech serverů.

Datové centrum Coolhousing snížilo na první platební období cenu všech VPS a VDS o 50 %, takže za virtuální server nově zaplatíte od 131 Kč měsíčně společně se službami, za které byste kdekoliv jinde zaplatili mnohonásobně více.

Důvod? Inovace a investice do infrastruktury

Zřejmě se ptáte, jak si to takový poskytovatel dovolí, když ostatní naopak poplatky zvyšují? Důvod je jednoduchý. Datacentrum Coolhousing myslí na budoucnost, a proto už před několika lety začal s masivními investicemi do infrastruktury. Výrazně zvýšil množství výkonných podkladových serverů, investoval do sofistikovaného monitoringu chlazení a využívá nejmodernějších síťových prvků, a tím pádem dokáže v současné době poskytnout kvalitní, spolehlivé a především výkonné VPS za velmi přijatelné ceny.

VPS = komplexní balíček služeb

VPS hosting, ať už máte zájem o VPS Linux, nebo VPS Windows, startuje na částce 131 Kč za měsíc, který je pro vás připraven do 3 minut od objednání. Samozřejmostí je plný root přístup, v případě VPS Windows se jedná o administrátorský přístup, nechybí česká technická podpora 24/7 a vysoce kvalitní neomezená konektivita s rychlostí až 1 Gbps do NIX i tranzitu. V rámci VPS hostingu a VDS máte k dispozici také automatické zálohy serveru ve formě snapshotu 7 dní zpětně a základní ochranu proti DDoS útokům zdarma.

Garance kvality

Pokud stále váháte nad pronájmem profesionálního virtuálního serveru, můžete využít garanci kvality od Coolhousingu. Když vám v průběhu 14 dnů od spuštění nebude VPS vyhovovat, datové centrum vám všechny peníze vrátí zpátky. Takové výhody spolu s individuálním přístupem oceňuje velké množství jejich zákazníků - buďte i vy mezi nimi a objednejte si zde špičkovou technologii, kterou budete moci využít na maximum a bez starostí.