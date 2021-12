Vítězi ankety čtenářské auto roku 2021 jsou Jaguar F-Pace, Škoda Enyaq iV a Hyundai Tucson

Ani v letošním roce nebyli čtenáři ochuzeni o tradiční anketu čtenářské auto roku. Pro letošní ročník se pořadatelé rozhodli vůbec poprvé spojit dva koncepty akce vyzkoušené v předešlých letech, a to standardní čtenářské testování s on-line hlasováním, výhradně jehož prostřednictvím proběhl především kvůli komplikacím spojeným s pandemií ročník 2020.

Po sečteni všech odevzdaných hlasů oznamují zástupci MOTORVIZE.cz a AUTOHLED vítěze jednotlivých kategorií. Premium segment ovládl Jaguar F-Pace, v kategorii čistých elektromobilů zvítězila Škoda Enyaq iV a tradičně nejnabitější kategorii mainstream vyhrál Hyundai Tucson.

Ročník 2021 byl plný rekordů a úspěchů

Letošní ročník ankety zaznamenal hned několik rekordů. V prvé řadě šlo o počet nominovaných kandidátů, kterých se letos sešlo hned 27, a to celkově od 18 automobilek. Za obrovský úspěch se dá považovat i závěrečné testování, kterého se zúčastnilo na 16 pečlivě vybraných zástupců veřejnosti, z nichž se pro účely ankety stali na jeden den porotci hledající tu nejzajímavější automobilovou novinku uplynulých 12 měsíců. Připraveno pro ně bylo na 18 testovacích vozů. Vůbec poprvé testování navíc absolvovaly i elektromobily, kterých se v areálu Motokáry Hořovice sešlo 31.10.2021 hned 6. Všechny na místě přítomné vozy navíc mohla obdivovat i širší veřejnost proudící ve standardním režimu na motokárovou dráhu.

V on-line verzi hlasování pak bylo přijato celkem 314 platných hlasů. Po 4.11.2021, kdy hlasování skončilo, čekalo na pořadatelé náročné vyhodnocování výsledků, a to pomocí klíče, který přisuzuje 2,3x vyšší váhu hlasům odevzdaným v rámci závěrečného testování. K vyhlášení výsledků pak byl použit koncept z loňského ročníku, tedy prezentace v rámci závěrečné videoreportáže. Ta v první řadě nabídla kompletní poohlédnutí za akcí souhrnně nazvanou MOTORVIZE Fans Award 2021, vzpomenula ale také na letošní úspěchy redakce MOTORVIZE.cz, která pod touto "značkou" slaví již sedm let své činnosti - stejnojmenný motoristický magazín zahájil svou činnost 17.11.2014.

Anketa má hned tři vítěze - v kategorii mainstream, elektromobily a premium segment

Zveřejnění výsledků proběhlo hned ve dvou vlnách, jako první se měli možnost na závěrečnou reportáž podívat formou neveřejného živého vysílání zástupci zúčastněných automobilek a partneři akce už v pátek 3.12.2021. Oficiálně jsou výsledky oznamovány právě dnes. Zatímco do počtu nominací nejnabitější se stala kategorie mainstream, příčku pomyslného absolutního vítěze získává zástupce premium segmentu, Jaguar F-Pace, jehož průměrné bodové hodnocení se vyšplhalo k hodnotě 9,01. Druhou příčku v rámci kategorie obsadilo Volvo V90 Recharge s průměrným hodnocením 8,59, na třetí místo pak dosáhl zástupce z Francie, DS 9, a to se ztrátou pouhých 4 setin (8,55), čtvrtý skončil nový Mercedes-Benz třídy C.

Za druhou nejúspěšnější kategorii lze především díky vítězi, Škodě Enyaq iV, která zaostala v pomyslném absolutním pořadí pouhou jednu setinu za vítězem (bodové hodnocení 9,0), považovat čistě elektřinou poháněná vozidla. Druhou pozici mezi elektromobily získává Hyundai IONIQ 5 (8,58), který významně bodoval především v závěrečném testování. Třetí místo mezi elektromobily získává Mercedes-Benz EQS, jemuž k výsledku stačila účast pouze v on-line verzi ankety. Jeho následovníky byly Opel Mokka-e a Citroën ë-C4.

V tradičně nejnabitější kategorii mainstream se podařilo zvítězit Hyundai Tucson, který získal průměrné bodové hodnocení 8,72. Za sebou pak zanechal novou Škodu Fabia (8,6) či Opel Insignia GSi (8,4), který zaznamenal velký úspěch v rámci závěrečného testování. Z celkově 12 v této kategorii nominovaných lze vyzdvihnout ještě Citroën C4 (7,97) na čtvrtém místě a Subaru Impreza na páté příčce.

Moderní testy, reportáže, motorsport, videa i další zajímavá témata, to je MOTORVIZE

MOTORVIZE Fans Award, tradiční oslava výročí motoristického magazínu, ale rozhodně není jediným letošním úspěchem redakčního týmu. Kromě standardní redakční činnosti, nespočtu testů nových vozů a rekordního počtu otestovaných motorek, lze zmínit úspěšnou účast na dvou eko rally, monitoring mistrovství ČR v rally, ale i návštěvu a reportáž z třetí zastávky mistroství světa v rally (WRC), Rally Croatia. V neposlední řadě pro fanoušky i zástupce veřejnosti byla připravena řada zajímavých videoreportáží z rubriky Za Volantem. Prozatím posledním hostem v rámci série videorozhovorů byl známý novinář, moderátor a tvůrce jedné z nejpopulárnějších českých talkshow, Honza Dědek, který se díky tomu stal i tváří jedné z videopozvánek na letošní anketu.

Nedílnou součástí obsahu magazínu MOTORVIZE.cz jsou již několik let témata, na nichž redaktoři spolupracují s partnerskou redakcí AUTOHLED.cz. Jde tak třeba o tolik populární srovnávací testy, reportáže či jiná zajímavá témata, jako jsou srovnání a testy pneumatik. I díky všem těmto výše zmíněným aktivitám se daří zvyšovat popularitu magazínu a s tím související dosahy jednotlivých článků. MOTORVIZE Fans Award patří mezi každoročně nejdůležitější počiny redakce a tradici nezhatil ani loňský, pandemií ztížený ročník, na němž si pořadatelé vyzkoušeli výhradně on-line prostředí, které si ponechali i pro letošní ročník. Ten tak efektivně spojil obě dvě cesty, zvýšil dosah i důvěryhodnost, zaznamenal rekordní počet nominací a především pak rozšířil a upevnil čtenářskou základnu. Rozloučení s anketou čtenářské auto roku 2021 nabídla videoreportáž, v rámci jejíž závěru šéfredaktor MOTORVIZE.cz, Jan Novotný poděkoval všem čtenářům, partnerům, zástupcům automobilek a kolegům a popřál jim především hodně zdraví do této nelehké doby.