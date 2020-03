Vítkovice Heavy Machinery je v koncích, firmě odpojili proud

Přes 1,6 miliardy korun nedávno napumpovali investoři Jaroslav Strnad a Martin Ulčák do společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM). To ale podle všeho nestačilo. Společnost je opět na pokraji krachu. Dodavatelé energií dokonce odpojili přívody a zaměstnanci čekají na výplaty.

"Již řadu měsíců intenzivně řešíme se společností Vítkovice Heavy Machinery otázku narůstajících dluhů za dodávky energií. Bohužel opakovaně nedošlo ze strany Vítkovice Heavy Machinery k naplnění příslibů řešení, a proto jsme v pátek zahájili proces přerušení dodávek energií," uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Už minulý týden firma přišla o dodávky teplé vody. Již zmíněná ČEZ fabriku odstřihla od dodávek elektřiny ve středu ráno. Znepokojeni jsou i zaměstnanci, kteří mají dostat výplaty tento pátek.

Společnost Vítkovice Heavy Machinery se z insolvenčního řízení dostala teprve před půl rokem. Upadla do ní ještě v době, kdy patřila do skupiny firem Jana Světlíka. Do firmy investoval zejména Jaroslav Strnad. Ten ve výsledku získal 51 procent akcií firmy, 35 procent ve firmě vlastní E-Invest Martina Ulčáka, 14 procent pak zůstalo společnosti Vítkovice.