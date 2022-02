Vlastní kosmetika i stále lepší služby. České lázně se chystají na novou sezonu

Miroslav Kubec (62 let) vede od roku 2020 z pozice ředitele lázeňský dům Reitenberger Spa Medical v Mariánských Lázních. Zakládá si na péči o klienty od prvních chvíle, ať už co do poskytovaných služeb či servisu špičkové restaurace. V oblasti HORECA pracuje celý svůj život, prošel si InterContinentalem či Grandhotelem Pupp, je prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Jak se na postu ředitele zvládl popasovat se situací danou pandemií covid-19? Jak řeší odliv příhraničních turistů a čím chce pro novou sezónu přilákat novou klientelu?

Dny a měsíce ovlivněné pandemií nemoci covid-19 jsou náročné pro všechny. Změny jsou patrné snad ve všech oblastech, profesích i v osobních životech každého z nás. Co ale covid znamená pro české lázeňství a jaké změny se v něm udály?

Markantní je určitě dopad na regionální turistiku. U nás v Mariánských Lázních je patrná změna co do charakteru i počtu návštěvníků. V před-covidové době k nám do Reitenberger Spa Medical jezdila převážně německá klientela, ale covid zredukoval cestovní ruch celkově a ten přeshraniční samozřejmě nejvíce. Rozhodli jsme se tento trend změnit a orientovat se na českou klientelu a covid nám v tom šel vlastně naproti. Ve spojení s vládní podporou lázeňství jsme v uplynulých dvou letech uvítali řadu českých hostů, kteří k nám přijeli poprvé. Zároveň se snažíme oslovit i klienty z druhé části Evropy tedy anglicky mluvící, například ale i ze severských zemí.

Kromě dopadu na charakter návštěvníků, jaký další vliv jste pocítili? Museli jste například propouštět zaměstnance? Řada podniků nedokázala svůj personál udržet a musela přistoupit k různým omezením co rozsahu poskytovaných služeb.

Naší velkou výhodou je, že převážná část našich zaměstnanců je z regionu. A také postoj našeho majitele, díky němuž se podařilo převážnou část zaměstnanců udržet a využít lockdownů pro jejich školení a další rozvoj. I díky tomu poskytujeme stále kvalitnější služby na maximální možné úrovni a můžeme nabízet stále víc. V jednání máme mimo jiné i nové druhy masáží.

Plánujete i další inovace v nabídce služeb a procedur vyjma masáží?

Posílili jsme nabídku pobytů pro hosty, kteří si prošli covidem anebo chtějí posílit svoji obranyschopnost, aby třeba nejen covidu, ale i jiným onemocněním mohli lépe čelit. Mariánské lázně jsou pro takovéto pobyty ideální destinací, protože mají vynikající klima a také zde vyvěrají léčivé prameny s blahodárnými účinky na dechový aparát. Nabídku vylepšujeme neustále. Nabízíme pobyty, které jsou nakonfigurované tak, aby si každý vybral to své. Cílíme jak na rehabilitaci a pohybový aparát, tak i na imunitu, dýchací soustavu. Samozřejmostí je ale odpočinek, relaxace a péče. Pracovní vypětí a péče o domácnost i rodinu mohou hosté v lázních odložit a soustředit se plně na sebe.

Zmínil jste pobyty zaměřené přímo na tak říkajíc na covid a osoby, které jej prodělali. V čem takový pobyt spočívá a má skutečně v rámci rekonvalescence takový přínos?

Jak už jsem zmínil, Mariánské Lázně mají vynikající klima a kvalitu vzduchu. Jsme schopni klientovi sestavit pobyt na míru. Ve spolupráci s naším lékařem se rozloží jeho pobyt do etap a nastaví se ty nejvhodnější procedury, aby se naplnily individuální potřeby každého klienta s přihlédnutím k jeho fyzické kondici, posílení imunity a absolutní regeneraci těla. Vyjma léčebných procedur sehrává svoji roli i pohoda a klid, zbavení se každodenních starostí třeba i tím, že si host vychutná perfektní gastronomii v restauraci přímo v našem lázeňském domě.

O vašem resortu je známo, že používá speciální kosmetiku.

Ano, při procedurách využíváme balzámy a krémy minimalistické české značky RehaVit, se kterou velice úzce spolupracujeme. Díky této spolupráci víme, že přípravky pomáhají dosahovat skvělých terapeutických výsledků a jsou vyvíjeny speciálně pro potřeby rehabilitace. Prospívají tak nejen pokožce, ale pronikají i do hlubších vrstev ke svalům či kloubům. Klienti si mohou dle indikace tuto kosmetiku odvézt i domů a pokračovat tak v příjemné lázeňské péči i v domácím prostředí.