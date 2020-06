Vložit peníze do investičních vín se vyplácí

V investicích se nevyplácí sázet všechno na jednu kartu. Uvědomuje si to stále víc a víc lidí: alternativní investice jakožto jedna z možností diverzifikace portfolia hrají stále významnější roli. A proč nezkusit vsadit na víno? Ať bude budoucnost jakákoli, jedno je jisté: pít se bude vždycky.

Investice do vína jsou z dlouhodobého hlediska atraktivní. Vložené finanční prostředky jsou s postupem času mnohonásobně zhodnoceny. Jeden z nejuznávanějších celosvětových indexů Liv-ex Fine Wine 100 měří ceny vín již od roku 1988. Ukazuje se, že ceny investičních vín vzrostly od roku 1988 o neuvěřitelných 1648 procent, jedná se tedy o průměrné roční zhodnocení 14,8 procenta.

Sázka na správné koně

Důkazem toho, že alternativní investice fungují, jsou stabilní výsledky výkonnosti fondu kvalifikovaných investorů Wine Management SICAV a. s., který se zaměřuje na investice do vín, stařených destilátů, vinic, vinařství a palíren. Fond zhodnotil peníze klientů za první kvartál letošního roku o 2,06 procenta a od svého uvedení na trh v září roku 2018 již zajistil svým investorům celkový výnos 16,18 procenta.

A právě Wine Management uveřejnil výsledky za první kvartál letošního roku. Mezikvartálový růst o 2,06 procenta potvrzuje, že je víno vhodným doplňkem investičního portfolia a úspěšně odolává i současné koronavirové krizi. Hodnota aktiv fondu ke konci dubna dosáhla již 150 milionů korun.

Proč zrovna víno?

Víno je samozřejmě oblíbené pro jedinečnost zážitků, které jsou s ním spojené. Investiční vína z proslulých oblastí v dlouhodobém horizontu pak přinášejí kýženou odměnu v podobě 5-10procentního zhodnocení každým rokem. "Taková vína si standardně své ceny udržují na stejné hladině i v případě ekonomické krize. Nejlepším srovnáním bude například letošní březen, kdy se akciové trhy propadaly o desítky procent, zatímco klíčový Liv-ex Fine Wine 100 index se snížil o pouhé procento a zároveň se objem obchodů zvýšil o celých 26 procent," vysvětluje Martin Nejedlý, jeden ze zakladatelů investičního fondu Wine Management.

Spolu s progresivním růstem nestagnuje však investiční fond ani v nákupu. V květnu 2020 fond rozšířil své portfolio o několik nových lahví investiční whisky, které doplnily kolekci Royal Salute The Age Collection II a The Glenlivet Winchester Collection Vintage 1972. Za zmínku stojí The Macallan 72YO, Highland Queen Majesty 1971, Macallan Genesis 2018, Macallan Folio 3 (3. vydání), Macallan Exceptional Cask - 2017/ESB-2534/09, Macallan Oscuro The 1824 Collection (2010). Celkem je tedy aktuálně v trezoru fondu již 19 mimořádně vzácných lahví stařených investičních destilátů.