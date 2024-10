Vodohospodáři v Praze budou nacvičovat postupy při výpadku elektřiny

Pražští vodohospodáři dnes budou nacvičovat reakci v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie ve vodohospodářské infrastruktuře na území hlavního města. ČTK to sdělil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. Cvičení bude testovat zdroje energie nebo komunikaci mezi zúčastněnými. PVK v minulosti dělala například cvičení při chemickém nebo teroristickém útoku.

Cvičení bude počítat se 48hodinovým výpadkem elektrického proudu. Vodohospodáři vyzkouší náhradní zdroje elektrické energie a provoz čerpacích stanic vody v nouzovém režimu. Testovat budou rovněž komunikaci uvnitř PVK i společnosti s krizovým štábem magistrátu nebo jednotlivými radnicemi.

Část odběratelů pitné vody je zásobována takzvaně gravitačně od úpravny vody přes vodojemy ke spotřebitelům. Těchto obyvatel by se výpadek elektřiny neměl nijak dotknout. K dalším se voda dostává přes vodojemy, ze kterých je třeba vodu čerpat. Těm by voda netekla asi několik hodin. Zbylí odběratelé jsou zásobování vodou přímo z čerpací stanice a přerušení dodávky v tomto případě by nastalo ihned.

PVK společně se záchranáři, magistrátem a armádou v loňském roce prověřovaly postupy a komunikaci mezi jednotlivými složkami při kontaminaci pitné vody neznámou látkou na vodojemu na Floře. V roce 2016 simulovaly teroristický útok na vodojem Bruska v Praze 6, kdy měl vniknout terorista do vodojemu, kde chtěl otrávit pitnou vodu.

PVK provozují vodovodní síť v délce 3690 kilometrů, délka vodovodních přípojek je 892 kilometrů. Na území metropole je 68 vodojemů o celkovém objemu 752.744 metrů krychlových vody. Praha je zásobována ze tří zdrojů, Úpravny vody Želivka, Úpravny vody Kárané a z Podolské vodárny. Kanalizační síť měří 3904 kilometrů a délka přípojek je 1027 kilometrů.