Vyhazovu často předchází pochvala nebo prémie, říká expert

Vyhazovu nemusí předcházet kritika od vedoucího ani vytýkací dopis. Signály mívají někdy naopak podobu uznání či odměny. "S nadsázkou lze říci, že pokud je na vás šéf náhle nečekaně vlídný, dostali jste pochvalu, prémie a dávají vás za příklad ostatním, blíží se konec," upozorňuje headhunter Vladimír Kočí z personální společnosti R4U.

Před bouří nemusí nastat pouze klid, ale dokonce přímo idyla. Alespoň na některých pracovištích. Chystá-li se vyhazov důležitého člověka, nebo dokonce hromadné propouštění či zrušení celého oddělení, může předtím docházet místo výtek a kárání k velmi pozitivním zpětným vazbám. "Pochvala nebo udělení nějakého bonusu má situaci uklidnit, případně zamezit předčasnému odchodu klíčového zaměstnance," vysvětluje Vladimír Kočí, headhunter ze společnosti R4U s více než dvacetiletou praxí. Důvodů pro zdánlivě schizofrenní řešení může být více.

Šetření, změny plánů a nesoulady ve vedení

Nečekaný vyhazov, jemuž předchází pozitivní zpětná vazba, nastává zpravidla v těchto případech:

Redukce a restrukturalizace: Firma může mít nečekané finanční problémy, změnit vedení nebo přijmout strategii, která vede k restrukturalizaci nebo snižování nákladů. I když tedy byl zaměstnanec nedávno oceněn, situace se může rychle změnit.

Interní problémy: Může se stát, že se objeví nějaké problémy, o kterých zaměstnanec není informován, jako například konflikty v týmu, změna priorit nebo zaměření.

Snaha o uklidnění: Někdy firma potřebuje klíčového zaměstnance udržet v klidu a produktivním nastavení až do okamžiku, kdy dojde k výměně. Pochvala nebo prémie může být způsobem, jak zajistit, že zaměstnanec zůstane motivovaný a nebude předčasně hledat jiné příležitosti. "Nezbytné je to u klíčových pozic, jejichž absenci si firma nemůže dovolit. Typicky finanční ředitel, technický ředitel, či třeba seniorní obchodník," říká Kočí.

Nesoulad vedení: Může se stát, že jeden manažer vidí v práci zaměstnance pozitivní přínos a udělí pochvalu, zatímco jiný, který má rozhodovací pravomoc, může mít na situaci jiný názor.

Vyhození zaměstnanci v hledáčku ostatních firem

Vyhazov samozřejmě nutně neznamená, že zaměstnanec pracoval špatně. Tím spíše to platí u hromadných propouštění a rušení provozů, kde se propuštění lidé pouze "svezou" se změnami strategií vedení firem. Vladimír Kočí upozorňuje, že uvolnění šikovných zaměstnanců pro pracovní trh by mělo enormně zajímat podniky, které těžce hledají schopné lidi. "Česko se setrvale potýká s nedostatkem pracovníků, především kvalifikovaných expertů a schopných manažerů. Šikovný člověk vržený na pracovní trh, kterého rychle získá nový zaměstnavatel, může být pro takovou firmu výhrou na léta dopředu." Podle headhuntera je pro majitele, kterým kvalifikované pracovní síly chybějí nebo nejsou spokojeni se stávajícími zaměstnanci, výhodné pravidelně monitorovat pracovní trh a zprávy o propouštění, protože tak mohou získat zajímavé lidi do jejich týmů.