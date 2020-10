Vyloučení čínských dodavatelů z 5G nepříznivě postihne zájmy spotřebitelů

Jedna z nejvýznamějších evropských telekomunikačních asociací ECTA odsoudila jakékoli zákazy čínských dodavatelů 5G z geopolitických důvodů. Již nyní varuje před nepříznivými důsledky, které bude mít vyloučení konkrétních dodavatelů na zájmy spotřebitelů i podniků a na soudržnost vnitřního trhu Evropské unie.

Asociace, jejíž členy jsou například německý operátor 1&1, finský DNA, společnosti Fastweb či Iliad, zdůrazňuje, že taková rozhodnutí lze odůvodnit pouze na základě prokázaných skutečností. Soubor opatření pro kybernetickou bezpečnost 5G sítí vydaný Evropskou komisí, tzv. EU Toolbox on 5G Cybersecurity, podle asociace současně poskytuje členským zemím vhodný rámec pro reakci na bezpečnostní hrozby spojené se sítěmi budoucnosti a respektuje suverenitu na evropské i národní úrovni.

Snížení počtu dodavatelů z 5 na 3 ovlivní telekomunikační sektor nejen zvýšením nákladů a negativním dopadem na výkon, ale zpozdí se nasazení sítí 5G a omezí inovační potenciál. Vyloučení dodavatelů s sebou ponese i zásadní širší sociálně-ekonomické důsledky, jakými jsou například snížení schopnosti podniků, veřejných institucí, občanské společnosti a jednotlivých koncových uživatelů nabízet nové digitální služby a úspěšně řídit vlastní růst. Právě na tuto schopnost kladou unijní představitelé velký důraz, jelikož je klíčová pro zajištění evropského blahobytu do budoucna.

Asociace a její členové též připomínají, že pokud není přístup ke konkrétním dodavatelům zaručen na základě rovnocenných podmínek pro všechny operátory, vyvstává riziko narušení hospodářské soutěže. Následky se mohou projevit nejen v rámci jednotlivých členských států, ale také napříč dalšími zeměmi, což některým umožní díky pokročilejším a účinnějším technologiím získat komparativní výhodu.

Přístup k bezpečnosti evropských sítí by proto měl do budoucna zůstat obchodně citlivý a založený na faktech, měl by zapojovat operátorskou komunitu a vyhýbat se znehodnocujícím předsudkům. Normy, certifikace a legislativa by se měly vzájemně propojit a vytvořit soudržný rámec, který zajistí bezpečnou a cenově dostupnou elektronickou komunikaci.

Členové ECTA stojí jednotně za přesvědčením, že je to právě konkurence, která dává vzniknout těm nejvíce efektivním investicím a je tou nejlepší příležitostí pro inovaci, dává možnost volby a nese s sebou benefity pro občany, podniky i celou evropskou ekonomiku.

Vyjádření ECTA se nese v podobném tónu jako nedávno deklarovaná pozice Evropské rady, která na svém zasedání 1. a 2. října 2020 v závěrech "zdůrazňuje, že všichni potenciální dodavatelé technologií 5G musejí být posuzováni na základě společných objektivních kritérií."